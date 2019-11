El Consell ja ha enviat a Foment la carta per a demanar una nova DIA per a l'ampliació nord del port de València

Així s'ha pronunciat en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada sobre si existeixen diferents posicions en el si del Govern valencià entorn de la necessitat d'eixa DIA, concretament entre la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (que dirigeix Mireia Mollà, de Compromís) i la de Política Territorial (en mans del socialista Arcadi España).

Aquest tema, ha subratllat Oltra, ho ha parlat amb España i tots dos tenen el mateix discurs, al mateix temps que ha explicat que l'acció del Consell és "tant el que es fa des d'Agricultura com des de Política Territorial".

Ha defès que "no hi ha cap contradicció" entre el conseller España i ella, perquè a més no ha "escoltat mai ni llegit al conseller dir que no és favorable a una nova DIA, mai", i parla "sovint" amb ell.

"Cada departament actua en funció de les seues competències, unes són d'Agricultura i unes altres de Política Territorial", ha dit, i la primera "entén tècnicament que ha d'haver-hi, per les característiques de l'obra, una nova DIA, també per les afectacions que pot haver-hi a les platges de València i al Parc Natural de l'Albufera". Per açò, va remetre la carta a Transició Ecològica.

Que cada conseller faça les seues funcions, ha precisat, "no vol dir que cadascun vaja al seu aire". "Ací no anem al nostre aire, anem a les nostres competències i es prenen decisions en cada conselleria en funció de les competències, és el que ha ocorregut en aquest cas".

Preguntada sobre si no creu que seria més convenient un acord del Consell per a efectuar eixa sol·licitud al Govern central, ha explicat que aquest tipus de comunicacions no passen pel ple de l'Executiu valencià perquè els acords del Consell "estan reglats" i no es pot portar qualsevol assumpte. "Cartes als ministeris s'envien tots els dies: si hagueren de passar per acord del Consell no faríem una altra cosa", ha agregat.

"Pot haver-hi diferents visions d'una qüestió? Pot haver-les. Però cadascun actua conforme a les seues competències i en una situació d'harmonia també perquè, al final, això està en l'àmbit competencial en el qual està el port, que no és el de la Generalitat. La Generalitat no pot agafar i dir 'vaig a fer la DIA' perquè, si no, ja l'hauria feta. El Govern (valencià) instarà l'Estat", ha ressaltat.