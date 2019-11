Cuesta (PP) afirma que el "esfuerzo" en materia de creación de empleo en la ciudad "no va a parar"

Cuesta ha reiterado que el equipo de gobierno es "riguroso" y que presupuesta "en función del gasto realmente necesario para la ciudad". En cuanto a planes de empleo, ha dicho que se invertirán más de 10 millones de euros. "Se van a hacer los planes de empleo más ambiciosos que ha tenido el Ayuntamiento de Oviedo financiados, además, y soportados, por fondos europeos", ha destacado.

"El esfuerzo en materia de creación de empleo en la ciudad no va a parar" y además, ha reiterado que la política social "más intensiva" en la que el bipartito va a actuar es en la creación de empleo.

Cuesta ha adelantado que se convocará Oferta Pública. "Se van a cubrir además necesidades estructurales sobre todo en el servicio de licencias y urbanismo", ha indicado. Según el edil del PP, "durante estos cuatro años no se convocó ninguna plaza, ni siquiera se produjo la restitución de las plazas de aquellas personas que se jubilaron".

"Vamos a agotar la capacidad de cobertura de plazas teniendo en cuenta que, por la normativa vigente en este momento, solamente pueden cubrirse los huecos pendientes de cubrir", ha aseverado.

CUIDADORES DE BARRIO

Respecto a los cuidadores de barrio, "otro proyecto fantasma que no está en ningún sitio", ha dicho que el proyecto no se desarrollará por varias cuestiones. En primer lugar, "hay una lista de personas que se apuntaron, ni se contrató la formación ni se firmó el convenio con la organización que se supone que iba a desarrollar el proyecto", ha informado. Con esto quiere decir que había una consignación presupuestaria pero "no se hizo nada".

En segundo lugar, se trata de la prestación de servicio que puede hacerse en concurrencia competitiva y se pretendía sustituir esa concurrencia por una adjudicación a dedo a un tercero. En tercer lugar, ha destacado que el proyecto de seguridad en los barrios es la policía de proximidad.

"Este año hemos convocado 44 puestos de policía y el año que viene vamos a convocar otros 44", ha informado. Con esto, el bipartito quiere conseguir que "la policía, que ha estado totalmente descapitalizada de recursos humanos en los últimos años, tenga la plantilla suficiente para implantar su proyecto de policía de proximidad". Esa es la apuesta del bipartito, una solución "excelente" para garantizar la seguridad de los barrios.