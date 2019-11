Cort celebrará el Día internacional de las ciudades educadoras con un concierto del coro 'Sons del barri'

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, en la lectura del manifiesto también participarán el regidor de Educación y Política Lingüística, Llorenç Carrió, y una alumna de la Escuela Municipal de Música.

Así, desde Cort han explicado que Sons de Barri es un proyecto sociomusical que se lleva a cabo en los centros educativos de la barriada de Son Gotleu desde el año 2013 y cuyo objetivo es "ofrecer igualdad de oportunidades a los niños más vulnerables utilizando la música como eje de cohesión social".

Además, los participantes en este proyecto, 35 niños, interpretarán tres piezas: 'Capitán mi capitán', 'Mantusha lupamusha' y 'Bonse Aba'.

Por su parte, los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Palma también interpretarán tres piezas, que serán 'Let her go', 'When I was your man' y 'Junts sonam Millor'.

Cabe recordar que el Día internacional de las ciudades educadoras es un movimiento internacional creado por la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), que se fundó en 1994. Así, Palma, junto a otras 493 ciudades de 36 países, forma parte de este movimiento que tiene el objetivo resaltar la importancia de la educación en las ciudades.