El Govern del Rialto estudiará reprobar a Vox por negar la violencia de género

Así lo han indicado este jueves el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, y la vicealcaldesa y portavoz socialista, Sandra Gómez, después de que los dos concejales de Vox en la capital valenciana, José Gosálbez y Vicente Montañez, no hayan acudido al acto institucional y hayan comparecido antes de su celebración ante los medios para explicar su postura respecto a esa convocatoria y a la conmemoración de este día internacional.

Sandra Gómez ha propuesto que el ejecutivo municipal presente en el pleno ordinario de diciembre una moción "para reprobar el negacionismo machista de Vox". "Está negando algo que ha asesinado a más de 1.000 mujeres" en España "desde que existen datos registrados" ha señalado, al tiempo que ha considerado "lamentable la posición que mantiene Vox en un tema en el que ha existido un gran consenso político durante los últimos años".

Respecto a esta propuesta, el alcalde de València (Compromís), que ha presidido el acto por el Día Internacional Contra la Violencia contra las Mujeres, ha señalado que es una cuestión que el ejecutivo local va a estudiar. "La vamos a estudiar. Tengo ahora una reunión con el Partido Socialista y vamos a estudiar esa posibilidad. Creo que es interesante".

Joan Ribó ha considerado que la violencia de género "es un atentado directo" a toda la sociedad y "no solamente un problema de los implicados". "Es un problema más grave, un problema social", ha dicho, tras lo que ha lamentando que Vox lo niegue y que "lo fomente con sus actitudes".

"Son responsables de muchos de los comportamientos que se generan. En sus actos, chulería y supuesta valentía hay muchos elementos de ese machismo que se manifiesta contra las mujeres", ha agregado el primer edil, que ha afirmado que quien no ha acudido al acto del Día Internacional contra la Violencia Machista "está a favor de la violencia doméstica". Ribó ha calificado de "impresentable" e "intolerable" esa postura y asegurado que el de Vox es un "comportamiento absolutamente predemocrático".

"No solo negar el nazismo en Alemania o el franquismo en España sino también negar la violencia de género es un acto negacionista sobre el que los legisladores también deberían pensar y reflexionar si puede ser un delito o no", ha expuesto en este sentido Gómez, que ha asegurado que el PSPV "siempre impulsará y apoyará cualquier condena a cualquier manifestación política que niegue la violencia de género".

La portavoz adjunta del PP, María José Ferrer San Segundo, ha comentado respecto a la reprobación que estudiará el Govern del Rialto que su "costumbre" es "estudiar y analizar" las mociones cuando llegan y "decidir conjuntamente el voto". "Es lo que haremos. Sin ver contenido sería apriorístico" decidir, ha dicho.

"EXISTE"

No obstante, Ferrer San Segundo ha asegurado que la ausencia de Vox es "coherente con sus planteamientos" pero "no con una situación real" y ha dicho que "la violencia contra las mujeres existe". Ha resaltado que los 'populares' "no creemos en absoluto en las teorías negacionistas". "No se puede negar ni dejar de lado esta situación. Las cosas no se dicen solo con palabras, también con hechos", ha añadido.

El portavoz municipal de Cs, Fernando Giner, que ha destacado la asistencia de él y de otros ediles de su grupo al acto del Ayuntamiento, ha aseverado que "el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género es un acuerdo de todos los partidos políticos para erradicar esta lacra social y reconocer a las víctimas".

El portavoz de Vox en el consistorio, José Gosálbez, ha señalado que este partido "condena todo tipo de violencia, independientemente de la nacionalidad, sexo, raza o condición de la víctima" y, "sin duda y enérgicamente la que sufre la mujer".

"Defiende la vida, la cadena perpetua para los autores de este tipo de delito", ha dicho, a la vez que ha expuesto que "la violencia contra la mujer no se combate regando de dinero público asociaciones privadas de marcado carácter ideológico que criminalizan finalmente al varón sino educando en el respeto en la familia y en las escuelas".

Gosálbez ha manifestado el rechazo de su formación "a la Ley de Violencia de Género" porque ha sido "claramente un estrepitoso fracaso", "atenta contra la presunción de inocencia" y "crea desigualdades y tribunales especiales". Ha pedido su derogación y ha defendido una "ley de violencia intrafamiliar". "Vox sin duda es el partido que más defiende a las personas y a las mujeres", ha dicho.

RECONOCIMIENTOS

En el acto del Ayuntamiento de València por el Día Internacional contra la Violencia Machista, se ha leído el Bando de Alcaldía en el que el primer edil reafirma el "compromiso" del consistorio en favor de la "igualdad" como "forma de prevención de la violencia de género y machista" y recuerda que el mensaje del feminismo "ha llegado a la sociedad para quedarse". En esta conmemoración se han otorgado reconocimientos a cuatro mujeres de la ciudad "por su trabajo en la atención, prevención y sensibilización contra la violencia de género".

En el ámbito sanitario, los diplomas han sido para Manuela Alcaraz Quevedo, antigua directora del Departamento de Sanidad de València; Rosa González Candela, médica de familia en un centro de salud, y Ángela Escribano Martínez, creadora de la Escola de Pensament Feminista Amelia de Valcárcer y precursora del movimiento 7N. Por otro lado, en el ámbito de la protección, el diploma lo ha recibido Cándida Barroso Chulia, policía local de València, ya jubilada, que también fue secretaria de la Mujer de CCOO.