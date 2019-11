La Guàrdia Civil estén a l'Olleria la cerca de pistes sobre la jove desapareguda a Manuel

20M EP

La Guàrdia Civil ha estès al terme municipal de l'Olleria (València) la cerca de pistes que llancen llum sobre el parador de la jove de 25 anys de la qui no es tenen notícies des de principis del mes de novembre quan va quedar per internet amb un home i va comunicar a sa mare per Whatsapp la seua ubicació en la localitat de Manuel.