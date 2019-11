Fiscalia demana 6 anys de presó a Ciscar per la compra en l'IVAM d'obra falsa de Rueda i l'acusació particular, 12

Per la seua banda, l'acusació particular, que exerceix Acció Cívica contra la Corrupció, reclama penes més altes: 12 anys de presó per a Ciscar, Lledó i Rueda.

La fiscal del cas manté que "entre els anys 2004 a 2011, els acusats Consuelo Císcar Casabán i José Luis Rueda Jiménez van ordir un pla al marge de la Presidència i del Consell Rector de l'Institut, consistent a desviar part dels fons públics que rebia el museu (...) en l'adquisició de diferents obres d'art com si foren originals de l'artista Gerardo Rueda, mort el 25 de maig del 1996, quan en realitat es tractaven de reproduccions pòstumes amb un valor molt inferior a l'establit pel venedor i abonat per l'IVAM".

En el seu escrit d'acusació, al que ha tingut accés Europa Press, es té Consuelo Ciscar per autora del delicte continuat de prevaricació administrativa, del de falsedat en document oficial comesa per funcionari públic i del de malversació de cabals públics en la seua modalitat agreujada.

Per açò, demana la pena de sis anys de presó, multade 24 mesos amb quota diària de 200 euros i inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna, així cominhabilitació especial per temps de 6 anys.

Per a Juan Carlos Lledó, sol·licita la pena de cinc anys i sis mesos de presó, multa de 21 mesos amb quota diària de 100 euros i inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna, així com inhabilitació especial per a ocupació per a càrrec públic per temps de cinc anys i sis mesos pels delictes continuats de prevaricació administrativa, falsedat en document oficial, en concurs medial amb malversació de cabals públics.

Finalment, per a José Luis Rueda, sol·licita, per malversació de cabals públics, cinc anys de presó i inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna, així com inhabilitació absoluta per temps de 20 anys.

INDEMNITZACIÓ DE QUASI 3,5 MILIONS A L'IVAM

A més, pel concepte de responsabilitat civil, la fiscal advoca per que els acusats indemnitzen l'IVAM, conjuntament i solidàriament, amb 3.456.876 euros.

Per la seua banda, l'acusació particular eleva en el seu escrit, consultat per Europa Press, fins a 12 anys les penes per als acusats. En la mateixa línia, també augmenta la possible indemnització: més de 4,1 milions d'euros.

Subratlla aquesta part que Ciscar i Lledó "en total connivència amb José Luis Rueda, fill adoptiu i hereu de l'artista Gerardo Rueda, amb la finalitat de lucrar-se en perjuí de l'erari públic, van tramitar entre els anys 2004 i 2006 dos expedients d'adquisició d'obres de suposada autoria de l'esmentat artista".

Així, continua, mitjançant compra i donació de José Luis Rueda el museu va adquirir "un total de 98 obres d'art no originals realitzades post mortem fent-les passar de manera conscient i intencionada com a originals i d'autoria de difunt artista".