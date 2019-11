El Parlament rechaza modificar la Comisión del ITS para que los proyectos necesiten una mayoría amplia para aprobarse

20M EP

La Comisión de Turismo y Trabajo del Parlament balear ha rechazado este jueves una proposición no de ley presentada por El PI-Proposta per les Illes, con la que pedía que los proyectos que se financian con el impuesto turístico necesiten una mayoría cualificada para salir adelante, de manera que no sea suficiente sólo el voto de los representantes del Govern.