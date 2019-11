La Comunitat Valenciana declara l'"emergència feminista" amb la unitat de tots els partits menys Vox

En el marc del 25N, Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones, la iniciativa de Podem pretenia que fora una declaració institucional de tota la cambra autonòmica, encara que finalment ha tirat endavant en forma de proposició no de llei per no comptar amb el suport dels deu diputats de Vox. Aquesta proposta parteix del manifest de la Plataforma Feminista d'Alacant i la seua concentració nocturna del passat 20 de setembre.

Després de la votació, la diputada 'morada' Cristina Cabedo ha llegit i desplegat en l'hemicicle una gran pancarta amb el nom de les 52 dones assassinades per violència masclista el 2019, un cartell que Vox ha obligat a retirar en el seu torn, recuperat per Compromís amb l'aplaudiment de la cambra i mantingut per la resta de parlamentàries com a símbol de l'emergència feminista.

Amb aquesta declaració, Les Corts mostren el seu compromís amb la lluita feminista, acorden l'emergència feminista en tot el territori valencià, insten a mantindre la unitat institucional entre tots els grups per a continuar la lluita contra la violència masclista i demanen al Consell que seguisca treballant en la implementació del 'Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista' i garantisca els recursos per a desenvolupar les seues mesures.

Per part del Botànic, la socialista Rosa Mustafá ha reivindicat que no és dia de debatre sinó de "combatre" contra la realitat de les milers de dones que viuen cada dia atemorides, per a acabar amb xifres com l'augment de les violacions un 23% el 2018, defenent que és necessària l'emergència en "casos de pertorbació greu de la pau". Ha cridat la unitat de tots els partits democràtics i ha advertit: "Cap força patriarcal ens farà fer un pas arrere".

De Compromís, Mònica Àlvaro ha posat el focus sobre les dones "silenciades i anònimes, les que reben hòsties pel que alguns descerebrats anomenen violència intrafamiliar", recordant que cada sis hores es produeix una violació a Espanya. "Per vosaltres, per les qui no esteu, les que denuncien i les que no poden, per totes", ha exclamat, en una "declaració d'intencions per a plantar cara al masclisme".

Com "no podem ser lliures si nostres iguals no ho són", ha reivindicat el feminisme contra "la barbàrie i la covardia de no poder mirar una víctima a la cara". De fet, ha sostingut que "si el feminisme no fora tan important, alguns grups polítics no existirien", mirant a la bancada de Vox: "Si odien el feminisme és perquè li tenen por". "Ens volien llevar tot i només ens han llevat la por", ha reblat.

PP I CS LAMENTEN EL REBUIG DE VOX

PP i Cs han coincidit amb els grups del Botànic i han lamentat que Vox no se sumara a la declaració per a mostrar la unitat de tot el parlament. La 'popular' Luisa Mezquita ha recordat que cap dona està lliure de la violència masclista i ha posat l'accent que no té a veure amb la ideologia, "encara que alguns s'obstinen en patrimonialitzarla i uns altres a negar-la". "Els uns i els altres fan un ús partidista i s'equivoquen: és una qüestió d'Estat en la qual hem d'anar junts", ha emfatitzat.

Més enllà de les 52 víctimes, la diputada del PP ha demanat dirigir la mirada "als orfes, les seues famílies i, sobretot, a les heroïnes que sobreviuen, tiren endavant i tornen a somriure". I ha demanat revisar la presó permanent revisable, celebrant que l'Audiència Provincial de València haja imposat la primera condemna a presó permanent revisable a la Comunitat Valenciana, a un home que va degollar la filla de dos anys de la seua dona a Alzira després que ella li comunicara la seua intenció de divorciar-se.

També ha mostrat la seua "pena" pel rebuig de Vox la representant de Cs María Quiles, arrancant l'aplaudiment de la cambra en afirmar que Les Corts no han aconseguit unanimitat quan "aquestes 52 dones podrien ser nostres filles i germanes". Dirigint-se a Vox, i reconeixent que "hi ha coses que canviar" en la lluita contra la violència masclista, els ha demanat que ho facen "dins del sistema; és l'única manera".

"El que hauríem d'estar discutint és per què 41 de les 52 assassinades no van presentar denúncia i per què a 11 no vam poder defendre-les", ha recalcat la diputada 'taronja', a més del fet que "els joves són més masclistes que els adults o hi ha violència de gènere entre els joves de 12 a 14 anys".

VOX: "FLAC FAVOR A LES DONES"

De Vox, Llanos Massó ha criticat que la iniciativa no haja sigut debatuda abans de la votació -va ser acordada la setmana passada- i ha justificat el rebuig afirmant que "la imatge de víctima fa un flac favor a les dones" o que "no existeix una naturalesa perversa o manipuladora en els homes, una cosa que van dir unes jutgesses feministes el 2016 com Manuela Carmena -exalcaldessa de Madrid-".

També ha denunciat que "ni les agressions ni els assassinats han disminuït", des que el 2017 s'aprovara tant el pacte valencià com el nacional contra la violència masclista, i ha lamentat que el PP se sume "a l'extrema esquerra per a utilitzar-ho com a arma".

En aquesta línia, la diputada de Vox ha defès que "els depredadors sexuals haurien de passar la seua vida a la presó perquè les dones i xiquetes violades no hagen de trobar-se'ls pel carrer". "Volem protegir-les a totes davant dels qui pretenen reinserir als assassins i violadors de dones", ha insistit.