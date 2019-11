Boluda lamenta que el Corredor Mediterrani no estarà fins al 2022 i calcula que permetrà rebaixar un 20% els costos

"Està començant a construir-se, però la veritat és que va molt lent", ha mantingut en atenció als mitjans en la Institució Firal Alacantina (IFA) a Elx, on se celebra aquest dijous la trobada 'Acte Empresarial pel Corredor Mediterrani i Segona Revisió mèdica Semestral', al que han assistit uns 1.500 empresaris de tot l'arc mediterrani.

Boluda ha mantingut que la repercussió del Corredor Mediterrani és "més quantitativa". Així, ha subratllat que en aquests moments la repercussió és "negativa" perquè mentre que no està acabat sectors com l'agroalimentari i turístic veuen "molt minvada la seua competitivitat amb altres regions d'Europa".

Així mateix, ha incidit que el Corredor tindrà una incidència en la generació d'ocupació i en les exportacions "fonamental". Sobre aquest tema, Vicente Boluda ha assenyalat que si al final es fa "com Déu mana" es podria parlar d'un impacte directe de quasi un 20% en la reducció dels costos d'enviament de mercaderies.

El president d'AVE s'ha referit al fet que s'ha licitat "molta obra, alguna fins i tot en fase de projecte però sí és veritat que s'estan donant passos importants", i encara que el "coll" de Vandellós porta en proves un any i mig, "la pitjor notícia per a la Comunitat Valenciana i, més que estem a Elx, és que abans del 2022 no va a arribar quan podia haver estat el 2018".

En l'acte d'inauguració, juntament amb eel president de ProAVE, Federico Félix, Boluda ha indicat que la recollida de firmes que s'està duent a terme ha aconseguit ja més de 160.000, de gent que s'adhereix a les seues propostes.