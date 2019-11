María Patiño tiene muy claro a quién de sus compañeros de 'Sálvame' va a invitar a la oficialización de su boda

Fue en Sri Lanka el pasado 15 de agosto, el mismo día de su cumpleaños (tiene 48 años). Algo íntimo, bucólico, exótico y, lo más importante, lejano. María Patiño se casó allí con con el actor Ricardo Rodríguez y ahora piensa oficializar ese matrimonio en España. Pero ha surgido una pregunta: ¿a quién invitará?

Porque aquella unión no tiene validez en nuestro país y al presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez se le ha escapado que la colaboradora tiene pensado formalizarlo próximamente y Patiño ha tenido que ponerse a responder cuestiones de vital importancia.

Para empezar, dejaba claro que esto era ante todo un mero trámite, toda esa burocracia que hay que pasar. "No me caso porque no quiero casarme", era su corta explicación, aunque rápidamente confesaba ciertos datos para no ser atosigada.

"Me caso en 2020. Por la iglesia no, aunque me encantaría ponerme un velo blanco", ha señalado Patiño, a lo que el conductor del espacio de Telecinco ha replicado con cierta ironía: "En tu caso ten cuidado no vaya a ser muy largo y te arrastre".

Lo decía con algo de malicia porque en ese momento no estaba invitado, aunque después Patiño le asegurase que finalmente sí recibiría invitación. Y es que en un primer momento la tertuliana lo tenía más que claro: "No voy a invitar absolutamente a nadie, solo a Belén Esteban".

Pero a pesar de ese favoritismo, normal porque son amigas desde hace mucho tiempo, lo cierto es que Patiño vive un momento dulce tras el "sí, quiero" con Rodríguez en Asia tras 13 años de relación.

La presentadora de Socialité ya describió cuál es para ella la mejor cualidad de su pareja en una entrevista con Diez Minutos: "Sabe escuchar, y eso es una virtud que no todo el mundo practica. Me encanta porque tiene muy buen carácter".