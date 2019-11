Laura descarta una segunda cita con Iker en 'First dates': "Me gustan las dentaduras perfectas y la tuya no lo es"

Hay detalles que hacen que una cita triunfe o fracase. Y eso es lo que les pasó a Laura e Iker este miércoles en First dates, la joven descartó a su pareja en el programa de Cuatro porque "me gustan las dentaduras perfectas y la tuya no es la mejor del mundo".

La madrileña fue recibida por Carlos Sobera a las puertas del restaurante, y afirmó en su presentación que "mi filosofía de vida es que hay que vivirla en el momento y no esperar el futuro porque si te centras en él, estarás estresado toda tu vida".

Le explicó a Sobera que "soy súper cariñosa, pero poco a poco, no me gustan las relaciones que van deprisa". Además, reconoció que "quiero una persona de mente abierta porque creo en el poliamor y en las relaciones abiertas. No me importaría ser monógama, pero me cuesta".

Por su parte Iker, su cita, señaló que "soy una persona optimista y alegre, me gustan las risas porque es lo que más me llena en la vida".

En la cena hablaron de sus estudios, de sus anteriores relaciones o de su amor por los videojuegos: "¿Te das cuenta que somos un par de frikis?", le comentó la madrileña a su cita.

Al final, pese a que coincidieron en muchos de sus gustos, el estado de la dentadura de Iker no convenció a Laura para seguir conociéndole en una segunda cita: "Pero podemos quedar como amigos", concluyó.