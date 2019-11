Ribó i España estudien modernitzar l'estació d'autobusos 

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha anunciat, després de la reunió amb l'alcalde València, Joan Ribó, que "la Conselleria iniciarà, en col·laboració amb l'ajuntament, un estudi per a millorar i modernitzar l'Estació d'Autobusos de València" perquè, en paraules de Ribó, l'actual "no és per a una ciutat com València".

Després de la reunió, el conseller i l'alcalde han informat que s'han plantejat tota una sèrie d'actuacions per a "entre tots, Ajuntament de València i Generalitat, construir una ciutat més habitable més sostenible en benefici dels veïns i veïnes tant del 'cap i casal' com de tota l'àrea metropolitana".

Entre elles, es troba la reforma de l'estació d'autobusos, que ja reflectia l'acord del Rialto (que sustenta el govern municipal de Compromís i PSPV-PSOE) i que, segons ha explicat Ribó, podria ser soterrada. "La via d'aprofitar els terrenys és interessant, i la buscarem i estudiarem", ha indicat l'alcalde, qui ha apuntat que han estat observant altres experiències de ciutats espanyoles en les quals l'estació d'autobusos està soterrada.

Així, el primer edil ha detallat que els terrenys són de titularitat municipal, mentre que la gestió de l'estació la porta una concessionària seleccionada per la Generalitat. "Començarem a estudiar el tema, hi ha moltes possibilitats", ha dit Ribó, al mateix temps que ha matisat que "no està previst fer una inversió gegant".

Pla de Mobilitat per a València i l’àrea metropolitana

Arcadi España ha destacat que la Conselleria té preparat un "Pla de Mobilitat per a València i la seua àrea metropolitana que integrarà totes les facetes de la nova mobilitat sostenible", que tindrà, entre els seus "punts fonamentals", la integració tarifària dels diferents mètodes de transport.

Aquest pla, ha afegit, es presentarà a tots els alcaldes i alcaldesses dels municipis implicats a principis del pròxim any per a "recollir les seues propostes i suggeriments i després de la fase d'informació pública, aprovar-lo amb el major consens i diàleg ".

Per a Arcadi España, "és primordial que en aquesta legislatura, aconseguim la integració tarifaria en tots els mitjans de transport que hi ha a la ciutat de València i en la seua àrea metropolitana, autobús, metro i rodalia de Renfe, necessitem fer fàcil l'utilitzar els mitjans de transport públic". En aquest sentit, Ribó ha advocat perquè existisca "una única targeta".

De fet, Espanya ha posat com a exemple que, malgrat la falta de finançament per part de l'Estat, "es pot anar avançant cap a la creació d'una sola targeta per a evitar la disgregació que existeix en l'actualitat depenent dels operadors i de les polítiques socials de cada municipi".

Així mateix, el conseller també ha s’ha compromes a millorar les freqüències de Metrovalencia, tant del servei nocturn com durant al juliol, mes en el qual descendeix molt la freqüència mentre el nombre d'usuaris continua sent elevat.

Mobilitat en els polígons industrials

També el conseller ha coincidit amb l'alcalde en la importància de la mobilitat en les àrees industrials i ha recordat el projecte pilot previst per la conselleria per a l'any que ve d'autobusos llançadora entre la ciutat de València i els polígons més importants de l'àrea Metropolitana, amb diferents parades i diferents horaris.

Després d'aquest projecte pilot, ha indicat Arcadi España, "analitzarem dins del Pla Metropolità Sostenible ja unes alternatives fixes i podrem exportar aquesta iniciativa a altres grans àrees industrials de la Comunitat Valenciana".