Todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, se unen en un acto para condenar la violencia de género

En la concentración han participado no sólo los citados grupos parlamentarios sino también los miembros del Gobierno, representantes de otros organismos como la Universidad, la Sindicatura o los grupos municipales y numerosos trabajadores del Parlamento y el Ejecutivo.

En su declaración los grupos que la firman han querido reafirmar su compromiso con la defensa activa de los derechos de las mujeres y un año más, coincidiendo con el 25 de noviembre, manifiestan que trabajar para obtener la igualdad entre mujeres y hombres es la única medicina preventiva contra a violencia de género.

Así aprueban esta declaración para "mostrar su compromiso con las políticas públicas de igualdad como medio para erradicar de la sociedad la violencia de género, evitar que esta pase de generación en generación y conseguir eliminar sus consecuencias, tanto para la vida de las mujeres, y en la mayor parte de los casos de sus hijos e hijas, como para el conjunto de la sociedad.

Tras la lectura de la declaración y el minuto de silencio, el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, destacaba la amplia asistencia a la concentración aunque lamentaba que en esta ocasión "por desgracia el grupo parlamentario de extrema derecha haya decidido que no existiese declaración institucional ya haya intentado impedir el acto".

"Gracias al resto de fuerzas que ha reaccionado rápido y hemos dicho que no íbamos a consentirlo", ha dicho Barbón, que ha vuelto a reiterar que "por mucho que se le reproche que no debate con Vox sobre los presupuestos él no se puede sentar con un partido que niega la violencia machista o que ataca los derechos de la mujer o la memoria histórica".

Así ha insistido en que todas esas cuestiones hacen "imposible que se pueda sentar con esa gente" y ha pedido una reflexión porque "la violencia machista es uno de los grandes dramas de la sociedad que exigen de todo tipo de políticas".

VOX SE COLOCA EN UN LATERAL

Los dos parlamentarios de Vox decidieron seguir el acto desde un lateral para después dirigirse a los medios de comunicación para leer su propio manifiesto en el que rechaza "La ley de violencia de género" consideran "criminaliza a hijos, hermanos, abuelos y amigos por razón de sexo".

La diputada Sara Álvarez, destacó que "la violencia no tiene adjetivo" y desde Vox se considera que "todas las personas son dignas por el mero hecho de serlo y lo son desde su concepción hasta la muerte natural".

Ha rechazado además que la violencia contra la mujer se combata "regando con dinero público asociaciones de marcado contenido ideológico ni con campañas que criminalizan al varón".