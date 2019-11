El comité de empresa de Seat se muestra "optimista" respecto a un acuerdo que evite el ERE temporal

El presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero, se ha mostrado "optimista" sobre llegar a un acuerdo que evite el ERE temporal en la planta de Martorell por la parada como consecuencia del incendio a Faurecia. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Carnero ha confiado en que impere el "sentido común" y se llegue a una "solución intermedia", puesto que ha alertado de que si se acaba presentando el expediente "se complicará mucho el clima y la paz social".

El presidente espera que no se lleve a la plantilla a un conflicto "que no es necesario" y que viene por una situación ajena a la planta. Ha reiterado la voluntad de los empleados de trabajar días que estaban considerados como festivos, tanto en 2019 como en 2020, pero ha exigido no presentar el ERTE.

En este sentido, ha explicado que se tiene que negociar el calendario de 2020 y que "hay posibilidades de subir las cargas en algún modelo" y trabajar días "adicionales". De este modo, se podría recuperar parte de la producción que se ha dejado de hacer desde el pasado miércoles por la tarde, unos 10.300 coches hasta este miércoles, cuando se empezaron a suspender turnos por la carencia de material suministrado por Faurecia.

Por otro lado, ha esperado que también se pueda llegar a acuerdos en las empresas que se han visto afectadas por su parada, que englobarían a unas 60.000 personas.