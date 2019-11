La Marató de València deixa 18 milions i els hotels al 94% d'ocupació

La gent que no corre no ho entén. “Vénen de Madrid, País Basc, Itàlia o França per a córrer 42 quilòmetres. Ací, a València. Quines ganes!”. Pot semblar una autèntica bogeria, però qui està enganxat a aqueixa sensació tan inexplicable que produeix el running ho té clar: hi ha una ciutat a Espanya a la qual cal anar per l'ambient... i per a volar. I aqueixa és València.

Tal és la febre que genera aquesta cita que la 39 edició de la Marató València Trinidad Alfonso EDP se celebrarà el diumenge amb els dorsals esgotats des de juny. En total, 25.000 corredors recorreran els 42 quilòmetres d'asfalt valencià amb l'objectiu de cremar sola i batre les seues pròpies marques. El somni està en la meta.

Tota aquesta bogeria per córrer tindrà un impacte econòmic important a la ciutat. Les xifres parlen soles: la gran festa del running deixa 18 milions d'euros a València, una quantitat que multiplica per quatre l'import del pressupost invertit, segons va donar a conéixer aquest dimarts l'alcalde, Joan Ribó, qui va voler subratllar la “imatge de superació i organització” que projecta la carrera “al món”.

A més, s'esperen 165.000 pernoctacions durant el cap de setmana. I és que els hotels estan per damunt del 94% d'ocupació el dissabte, vespra de la carrera, que arrancarà a les 9.00 h. “Fer gran la Marató és fer gran València per la seua repercussió turística i impacte econòmic”, va comentar, per part seua, Juan Botella, de la Societat Esportiva Correcaminos.

Que als hotels els falte poc per a penjar el cartell de ‘ple’ té una explicació lògica: la carrera sembla que agrada quasi més fóra de la regió que dins. Només el 27% del total de participants són de la Comunitat Valenciana, enfront del 34% que vénen de la resta d'Espanya (més de 8.600 corredors).

Els estrangers, a més, han tornat a demostrar la seua predilecció per aquesta cita, perquè suposen quasi la meitat dels participants. Un 39% (10.015) tractaran de travessar la màgica meta blava a la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Després dels corredors nacionals, el país amb més representació torna a ser Itàlia (2.332 participants), encara que seguit molt de prop de França (2.181). En tercer lloc se situa Regne Unit, amb 1.196 persones.

Al final, 101 països estaran representats en la Marató, el primer que supera el centenar de nacionalitats. Mentre tots ells compten els dies per a la gran cita, a València ja està tot preparat per al diumenge. Ara només toca esperar... i arrancar a córrer.

Novetats

Aquest dimarts es va donar a conéixer, a més, la data de l'edició més especial de la Marató, la número 40, que se celebrarà el 6 de desembre de 2020 al costat de la ‘germana xicoteta’, la tradicional carrera de 10 km que enguany reuneix a més de 7.000 corredors. Tots ells rebran una polsera amb descomptes en museus.