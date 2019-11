Soriano (À Punt) justifica els baixos ingressos per publicitat i promet seguir "mentre siga necessari"

Així ho ha afirmat en la comissió de radiotelevisió pública dels Corts, on ha comparegut a petició pròpia per a defendre que no és necessari el cessament del Consell Rector de la Corporació com va demanar la Sindicatura de Comptes. En els seus informes de 2018, aquest òrgan va alertar d'irregularitats en contractació i personal i va concloure que els consellers havien de cessar pels ingressos de publicitat de l'any passat (816.352 euros), inferiors al 25% de la previsió anual (quatre milions) com que estipula la llei de creació.

Malgrat aquesta recomanació, el Consell Rector seguirà avant gràcies al suport que li han donat aquest dimarts els grups del govern del Botànic II (PSPV, Compromís i Unides Podem), mentre que l'oposició (PP, Ciutadans i Vox) ha rebutjat la seua continuïtat.

Després de la votació, Soriano ha celebrat el suport de la comissió, ha defès l'existència de "causes justificades" per a no aconseguir la previsió inicial d'ingressos per publicitat i ha reiterat la seua voluntat de "repensar" el model de radiotelevisió pública valenciana, "el seu sentit i futur" i la seua estructura dividida entre la CVMC i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), "una responsabilitat que correspon als Corts".

Sobre la seua continuïtat com a president, ha destacat que "l'essencial" és que À Punt ha aconseguit l'objectiu amb el qual va arrancar al juny de 2018, reconeixent que ha sigut "un procés molt més complex". Ha assegurat que la renovació dels càrrecs "entra dins de la normalitat", com el de la nova direcció de l'ens, convocada la setmana passada fins a finals de desembre per a rellevar l'actual directora general, Empar Marco.

"Estaré com a president de la corporació el temps que siga necessari, complint plenament les meues funcions fins que deixe d'estar-ho, i eixa és la situació", ha recalcat als periodistes en els passadissos, i ha remarcat que "dins de la normalitat, tots els dies es plantegen moltes qüestions", preguntat per si s'ha plantejat deixar-ho. Ha demanat "no donar més importància que la que té" i ha insistit que el prioritari és consolidar À Punt: "No cal donar-li més voltes, no té major misteri".

Respecte a si ha rebut pressions polítiques per a seguir en el càrrec o no cessar encara, s'ha limitat a afirmar: "De moment no m'han pressionat molt, per a res". També ha indicat que manté "converses periòdiques" amb el Consell Rector i amb Presidència de la Generalitat, on parla de "la necessitat de consolidar els mitjans de comunicació", sense confirmar si ha traslladat la petició al 'president', Ximo Puig.

"NO ENS SALTEM LA LLEI"

Durant la seua intervenció, el titular de la CVMC s'ha centrat a defendre que no hi ha motius per al cessament del Consell Rector, sense voler "posar en dubte" a la Sindicatura de Comptes, i a justificar l'incompliment de la previsió d'ingressos per publicitat. "No estem saltant-nos la llei", ha emfatitzat.

Ha apuntat diverses causes: la baixada generalitzada de la publicitat, la irrupció de plataformes de pagament, "l'absència d'igualtat d'armes" en el mercat espanyol i les pràctiques contràries a la competència per part de cadenes privades, posant com a exemple la recent sanció de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) a Atresmedia i Mediaset.

També ha ressaltat les "característiques singulars" d'À Punt, que va arrancar l'any passat després de cinc anys d'absència de mig públics a la Comunitat, "un important obstacle perquè els anunciants tingueren coneixement". A açò ha sumat la transformació del mercat publicitari des de l'extinta RTVV i el procés "complex" de compra de continguts, contractació de personal i renovació d'instal·lacions.

Altres motius que ha exposat són que les campanyes institucionals d'interés públic són comptabilitzades com a publicitat, una cosa que no van tindre previst a l'inici, i sobretot que el mesurament d'audiències per part de Kantar Media es va iniciar quatre mesos després, a l'octubre de 2018, i que À Punt no rebia fins al passat mes de maig publicitat a través de Forta (Federació d'Organismes de Radi i Televisió Autonòmics).

En la mateixa línia, el president de la CVMC ha fet èmfasi en la vocació de servici públic d'À Punt i la seua "regulació estricta", amb límits a la publicitat en horari infantil i prohibició tant de publicitat de jocs d'atzar com de patrocinis, entrevistes patrocinades o espais com la 'teletienda'.

De cara al tancament de 2019, confia a superar "amb tranquil·litat" la previsió d'un milió d'euros d'ingressos per publicitat, que ha recordat que es va establir en una quantitat "bastant més baixa" que la del primer any "per a no cometre errors". Ha posat com a exemple que l'últim trimestre de 2018, en coincidència amb la campanya nadalenca, hauria representat el 80% d'ingressos de l'any si s'extrapolara a la previsió, si bé ha reconegut que no és un càlcul real.

Durant el debat, tant PSPV com Ciutadans (Cs) han recolzat la necessitat d'obrir el debat sobre un canvi de model en À Punt, mentre que Compromís ha lamentat que la Sindicatura de Comptes obvie en el seu informe que va estar sis mesos sense ingressos per publicitat en 2018 perquè es va engegar a mitat d'any. Podem ha advocat per replantejar els ingressos per a "no dependre exclusivament de la publicitat", seguint l'exemple de RTVE.

À PUNT, "EN EL CONGOST I ENVOLTADA D'INDIS"

De l'oposició, el PP ha criticat que Les Corts "hagen de votar a favor o en contra de complir la llei" i ha assegurat que "el Consell Rector hauria de cessar per responsabilitat". Cs ha insistit a Soriano que deixe clar si "va a deixar el marró" al seu successor, advertint que À Punt està "en el congost i envoltada d'indis" i que els consellers actuen com "uns xiquets amb botes de pluja que xafen una vegada i una altra els mateixos tolls". I Vox ha exigit que les previsions d'ingressos siguen realistes davant unes audiències "irrisòries" i uns diners que "és de tots els valencians".

En la comissió de radiotelevisió també han comparegut els candidats proposats pels grups parlamentaris per a formar part del Consell Rector: Marc Pallarés (PSPV), Rosa María Yagüe (Compromís) i Vicente Cutanda (PP). L'elecció dels tres passarà pel ple de Les Corts.