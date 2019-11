Rozalén, después de su crítica a Vox: "Llevo cinco días recibiendo miles de insultos y amenazas"

"Cada vez que hablan, sueltan odio. Que ellos continúen que nosotras seguiremos con nuestra revolución que sí es de amor", se refería así Rozalén al partido liderado por Santiago Abascal.

Desde que realizó estas declaraciones la pasada semana, tras recibir la Mención Honorífica del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, la cantante no ha parado de recibir amenazas e insultos de simpatizantes de Vox.

"Llevo cinco días recibiendo miles y miles de insultos y amenazas. El motivo: un titular en el que digo que ciertos políticos sueltan odio cuando hablan. Antes lo pensaba. Ahora, desgraciadamente, lo sé. Qué tristeza más grande", publicaba Rozalén en Twitter.

La cantante no solo ha recibido el apoyo de sus seguidores, también muchos grupos e incluso partidos políticos la han apoyado. Unidas Podemos, por ejemplo, lo ha hecho con un tuit: "Su odio no acabará con tu fuerza y tu alegría. Por suerte, son una minoría en nuestro país quienes no han abierto la puerta violeta. ¡Seguimos!".