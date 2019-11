Martínez (APV): "La posició de Foment és transparent: no cal una DIA addicional" per a l'ampliació del port

Martínez s'ha pronunciat en aquests termes després de la presentació d'una ferramenta de seguiment i anàlisi dels temps d'escala en Valenciaport, en ser preguntat per les recents declaracions del ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, que aquest dissabte assenyalava que "si les actuacions en el Port de València no modifiquen el projecte inicial, la declaració d'impacte mediambiental que es va obtindre en el seu moment segueix vigent". "Una altra qüestió diferent és que es modifiquen" perquè en eixe cas "caldria una nova declaració d'impacte mediambiental", afegia.

En qualsevol cas, Ábalos assegurava "no és Foment qui fa les declaracions d'impacte ambiental" sinó Transició Ecològica, i que a més "el que ho ha de demanar és el port". I és que divendres, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, avançava que la Generalitat demanarà a Foment la nova DIA, com ja va sol·licitar al Ministeri de Transició Ecològica, després que aquest haja respost que la DIA depèn de Foment.

Per al president de l'APV, "Ábalos ha deixat clar diverses coses: primer, que si no hi ha una modificació, que no la hi ha, la DIA segueix vigent". Per tant, "entenc que la posició del Ministeri és transparent, que no fa falta cap DIA addicional", ha resolt.