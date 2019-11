Martínez (APV): "La posición de Fomento es transparente: no hace falta una DIA adicional" para la ampliación del puerto

Martínez se ha pronunciado en estos términos tras la presentación de una herramienta de seguimiento y análisis de los tiempos de escala en Valenciaport, al ser preguntado por las recientes declaraciones del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que este sábado señalaba que "si las actuaciones en el Puerto de València no modifican el proyecto inicial, la declaración de impacto medioambiental que se obtuvo en su día sigue vigente". "Otra cuestión distinta es que se modifiquen" porque en ese caso "haría falta una nueva declaración de impacto medioambiental", añadía.

En cualquier caso, Ábalos aseguraba "no es Fomento quien hace las declaraciones de impacto ambiental" sino Transición Ecológica, y que además "el que lo tiene que pedir es el puerto". Y es que el viernes, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, avanzaba que la Generalitat pedirá a Fomento la nueva DIA, como ya solicitó al Ministerio de Transición Ecológica, después de que este haya respondido que la DIA depende de Fomento.

Para el presidente de la APV, "Ábalos ha dejado claro varias cosas: primero, que si no hay una modificación, que no la hay, la DIA sigue vigente". Por tanto, "entiendo que la posición del Ministerio es transparente, que no hace falta ninguna DIA adicional", ha zanjado.