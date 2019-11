Wenceslao López (PSOE) se descarta como senador por designación autonómica

Así lo ha señalado durante la votación entre la militancia socialista sobre el acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos. Una votación donde López se ha mostrado convencido de que el apoyo va a ser mayoritario después de unas segundas elecciones, que a su juicio, han sido un refrendo a la necesidad de acuerdo entre la izquierda.

Preguntado sobre los rumores que lo convierten en senador por designación autonómica, López se ha definido como un "municipalista empedernido. "Mi compromiso es con el municipalismo y me siento satisfecho con haber sido alcalde de Oviedo", ha señalado, para insistir en que sus aspiraciones políticas "ya están cubiertas"

"No me veo, tengo una vocación por lo municipal y la política es vocación, no aspiro a nada más", ha sentenciado.