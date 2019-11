Ábalos afirma que las declaración de impacto de la ampliación del Puerto es competencia de Transición Ecológica

Así lo ha manifestado este sábado, en declaraciones a los medios, después de que el viernes la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, avanzara que la Generalitat pedirá a Fomento la nueva DIA de la ampliación de la terminal norte, como ya solicitó al Ministerio de Transición Ecológica, después de que este haya respondido al Consell que la DIA depende de Fomento, es solicitarla a este departamento.

Al respecto, el titular de Fomento ha señalado que no sabe si Oltra "hablaba en nombre del Consell o de Compromís" y que, en cualquier caso, no entiende "muy bien por qué se dirige a Fomento" ya que "no es Fomento quien hace las declaraciones de impacto medioambiental". "El Ministerio de Transición Ecológica es el encargado de estas cuestiones", ha asegurado.

Además, ha reiterado que, "si las actuaciones en el Puerto de València no modifican el proyecto inicial, la declaración de impacto medioambiental que se obtuvo en su día sigue vigente". Ha añadido que "otra cuestión distinta es que se modifiquen" porque en ese caso "haría falta una nueva declaración de impacto medioambiental".

"Pero eso lo tiene que plantear el Puerto", ha asegurado Ábalos, antes de subrayar que "es el Puerto el que tiene que desarrollar el proyecto" y "el que quiera llevar adelante un proyecto es el que tiene que, de acuerdo con la legislación, plantear la declaración de impacto ambiental".