Conselleria d'Educació estudia "amenaces" d'una candidata de Vox a un professor per dir en classe que és extrema dreta

En un missatge en Facebook, aquesta aspirant de Vox, Marisol Sanchis, es va dirigir al professor d'Història de l'Institut Azorín de Petrer per a exigir-li que es dedicara a "fer classe" i no diguera al seu fill que "VOX és extrema dreta", reclamant que no fique "porqueria" en el cap dels alumnes. "No vas a tindre centre per a amagar-te... Et plante una demanda que has de deixar d'exercir", va agregar.

Oltra, en la roda de premsa després del ple del Consell, ha defès que "eixes paraules es valoren soles i la persona que les ha dit es qualifica sola". "Anar amenaçant professors no és precisament una actitud democràtica, ni respectuosa ni educativa", ha sostingut, per la qual cosa creu que "vé a confirmar la descripció que el professor fa d'aquest partit".

Davant aquesta situació, la Conselleria d'Educació s'ha posat en contacte amb el centre de Petrer per a estudiar "les accions que es puguen derivar d'aquesta amenaça". "És una amenaça, i les amenaces estan prohibides en l'ordenament jurídic", ha recordat la també coportaveu de Compromís.

Per tant, "més que valorar sobre persones que es retraten acoquinant, espantant i amenaçant un professor", Oltra ha posat l'accent en el deure la Generalitat de facilitar els seus servicis jurídics perquè "tinga les conseqüències que ha de tindre en un estat de dret".