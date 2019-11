Coordinadora de Mujeres de Valladolid advierte a los políticos de que "no vale con lazos violetas" y reclaman compromiso

Así lo ha señalado la Coordinadora en un comunicado presentado este jueves con motivo de la próxima celebración del Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo lunes, 25 de noviembre.

El comunicado, señalan, va especialmente dirigido a los políticos, a quienes reclaman "estar a la altura" y recuerdan que el 25 de noviembre "ya no sirven los lazos violetas" ni las fotografías ni los actos oficiales ni minutos de silencio o "discursos vacíos", sino que consideran que es el día del "compromiso y la responsabilidad política".

"Este 25 de noviembre el movimiento feminista les estará esperando. En nuestras calles y plazas, en aquellas que hicimos violeta el 20 de septiembre, les convocamos a que se comprometan con una firma pública al cumplimiento íntegro de nuestras exigencias, entre las que la erradicación de la violencia machista, tiene que ser una prioridad en la agenda política", han insistido.

En opinión de la coordinadora, este lunes los partidos tienen "una responsabilidad política y social con más de la mitad de la población" y han apostillado que "ya llegan tarde".

"Que sientan nuestro dolor, no estamos todas. No sigan mirando hacia otro lado, no sigan evadiendo la responsabilidad del cumplimiento legislativo, no sigan normalizando la violencia de género, ni permitiendo que se ponga en duda su existencia, eso es violencia institucional", han recalcado.

Esta organización ha advertido de que la situación es de "emergencia" a la vista de los datos de los que disponen sobre asesinatos por violencia de género, al tiempo que han añadido que "aumentan las denuncias por violencia sexual" y que "los cuerpos de las mujeres siguen siendo violentados, abusados, cosificados u vendidos".

Ante esta situación, lanzan una proclama de '¡Basta ya!' de "sentencias indecentes y machistas como la de la 'manada' de Pamplona y ahora el caso de Manresa".

Así, el comunicado incorpora una serie de "exigencias" dirigidas a las formaciones políticas del país, entre las que se encuentra no pactar con organizaciones ni partidos que niegan la existencia de la violencia de género y que "suponen un peligro real de retroceso en los derechos civiles y jurídicos de las mujeres".

También proponen ampliar el concepto de violencia de género acorde con lo estipulado en el Convenio de Estambul mediante las oportunas modificaciones normativas y realizar "todas las actuaciones posibles a fin de garantizar los medios materiales y humanos adecuados para sensibilizar, concienciar y formar a la sociedad en su conjunto sobre la gravedad de la violencia de género.

Asimismo, reclaman una revisión inmediata del grado de cumplimiento de las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, así como exigir que se reúna "con carácter de urgencia" la Comisión de Seguimiento y evaluación de esos acuerdos.

Pretenden también que se garantice la dotación presupuestaria "adecuada y suficiente" para dar cumplimiento a las medidas de prevención, que se refuerce y garantice la obligatoriedad de formación en igualdad de los operadores jurídicos.