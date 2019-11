Bloc i País recolza al diputat de Compromís que es va negar a parlar en castellà en un congrés

Bloc i País, el corrent sobiranista del Bloc -formació majoritària en Compromís-, dóna el seu suport al diputat de la coalició que es va negar a parlar en castellà en un congrés amb empresaris a València.

En un comunicat, defèn Josep Nadal davant els "atacs" per parlar en valencià aquest dimecres en una taula del debat del congrés d'àrees empresarials de la Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana (Fepeval).

El corrent subratlla que "diversos empresaris de zones que només compten amb el castellà com a llengua oficial se'n van anar de la sala entre protestes, després d'exigir que el diputat de Compromís parlara en castellà".

"Nadal va actuar correctament i emparat per la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià", recalca Bloc i País, lamentant que "pareix mentida que després de quasi 40 anys des que es va aprovar la norma encara calga defendre obvietats com aquesta".

En tot cas, el coordinador, Vicent Fernàndez i Capilla, assegura tindre constància que el seu company "es va oferir a aclarir i explicar qualsevol dels temes sobre els quals va realitzar l'exposició als pocs empresaris que se'n van anar ofesos simplement per parlar valencià davant l'auditori".

Mostra així la "solidaritat" de la formació davant "els atacs i el menyspreu que ha merescut la conducta de Nadal de parlar valencià, que ha sigut qualificada com a 'espectacle vergonyós' o 'política sectària' per part de la dreta espanyolista".

"Valencianofòbia"

Bloc i País rebutja "la 'valencianofòbia' de PP, Ciutadans o Vox, que han eixit en allau per a desqualificar un fet tan natural i normal com que un diputat valencià parle valencià en un congrés a València".

I adverteix: "No aconseguiran que ens avergonyim de parlar la nostra llengua en qualsevol fòrum. No deixarem que tornen, per molt que vullguen, els temps foscos de la dictadura en els quals el valencià estava prohibit a tot arreu".