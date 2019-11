Bonig diu al jutge que Vaersa no va condonar deutes a la Fundació V Trobada per a la visita del papa i "està documentat"

Bonig ha declarat en qualitat de testimoni en el Jutjat d'Instrucció número 5 de València durant quasi una mica més d'hora i mitja i, a la seua eixida, ha afirmat als mitjans de comunicació que entrava a l'edifici judicial i eixia amb la mateixa condició, és a dir, la de testimoni.

La líder del PPCV, que no ha volgut donar detalls de la seua declaració pel seu respecte a les parts, sí ha aclarit que "ha quedat acreditat" que Vaersa no va condonar cap deute -en relació amb els 519.000 euros que se suposa que va perdonar a la fundació- i "està acreditat documentalment", ha dit. Per tant, ha agregat, "no hi ha cap problema".

"Tot la resta que es dilucide en el procés, ja ho determinaran les parts. Estic contenta i satisfeta", ha postil·lat.

Aquesta causa està oberta per delictes de prevaricació, malversació i falsedat per suposades irregularitats en les adjudicacions per part de la fundació que va organitzar la visita del papa Benet XVI a València al juliol de 2006. L'origen va ser la peça separada del cas Gürtel remesa a València pel Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional.

En concret, s'investiga si eixes adjudicacions es van realitzar sense respectar les normes generals de contractació, sense concurs ni concurrència pública. Estan investigats, entre d'altres, l'expresident de la Generalitat Francisco Camps, i l'exconseller i ex-vicepresident Juan Cotino. A aquestes diligències es va unir una peça separada del cas Vaersa, que s'investigava en Instrucció 15.