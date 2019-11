El denunciant d'irregularitats en Les Arts ratifica que Broseta va multiplicar per sis l'import de les factures

Colinas ha sigut la primera persona a declarar, en qualitat de testimoni, en el juí que ha arrancat aquest dijous en la secció segona de l'Audiència Provincial de València per presumptes irregularitats en el Palau. Hi ha quatre acusats per presumptes delictes de malversació, prevaricació i falsedat documental que s'han assegut al costat dels seus respectius lletrats i que declararan, malgrat no ser el normal, al final del juí.

Es tracta del qui fora director financer del Palau Ernesto Moreno; el president del consell d'administració de Patrocini -empresa vinculada al Palau i dedicada a captar patrocinadors-, José Antonio Noguera Puchol; el conseller delegat de Patrocini Joaquín Maldonado; i l'excònsol de França a València i administrador de la societat Radcliffe -mercantil que actuava d'intermediària en les contractacions-, Pablo Broseta.