Dacosta segueix sumant estreles i La Salita i Tula aconseguixen el cel Michelin

Després de la cerimònia celebrada en la nit d'aquest dimecres a Sevilla, Quique Dacosta manté les seues tres estreles per al seu establiment a Dénia (Alacant) i incorpora un nou reconeixement per al Poblet, a València. D'aquesta manera, la capital del Túria alberga ja dos locals 'biestrelats', ja que Ricard Camarena conserva les dos distincions aconseguides el passat any.

Quique Dacosta va brindar la jaqueta a Lluís Valls, en reconeixement al treball que el cap de cuina realitza en El Poblet. De fet, la carta de presentació de l'establiment és la següent: "Luis Valls desenvolupa una cuina de mercat innovadora, compromesa i de proximitat; sota la influència de sa casa mare, el 3 estreles Michelin a Dénia".

Després d'anys de treball, Begoña Rodrigo aconsegueix col·locar La Salita entre els més grans fent-se amb la seua primera estrela Michelin. Situat actualment en el carrer Sèneca, el restaurant ofereix una proposta de plats colorits i elegants que són senyal d'identitat d'aquesta xef, que ha anat expandint el seu projecte amb altres iniciatives com Nómada.

Per la seua banda, el Tula de Xàbia va donar una altra bona notícia a la Comunitat Valenciana i a la província d'Alacant, que continua demostrant poder gastronòmic. Prova d'açò és que la població de Xàbia acull en aquests moments un dos estreles (BonAmb) i dos restaurants amb una: el propi Tula i El Rodat.

Es tracta d'un negoci jove impulsat l'any 2016 i comandat per Borja Susilla i Clara Puig. En xarxes socials, l'equip agraeix a la Guia Michelin "l'oportunitat de brillar una miqueta més".

"AÇÒ SOLAMENT ACABA DE COMENÇAR"

"Gràcies a tots els que heu fet possible que ahir estiguérem asseguts en eixe pati de butaques: clients, proveïdors, amics, família... Tots sou un trosset d'eixa estrela que prometem defendre amb ungles i dents. Açò solament acaba de començar", prometen.

En l'acte d'anit, el director Internacional de les Guies Michelin, Gwendal Poullennec, va afirmar que, al llarg de l'últim any, "s'ha assistit a una consolidació de l'alta cuina a Espanya i Portugal, amb un "sorprenent dinamisme" en regions com Andalusia, la Comunitat Valenciana o Canàries.