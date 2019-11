Empresaris abandonen un congrés a València en negar-se un diputat de Compromís a parlar en castellà

Empresaris de diverses comunitats autònomes s'han marxat aquest dimecres d'una taula de debat en el marc del Congrés d'Àrees Empresarials de la Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana (Fepeval) en negar-se el diputat de Compromís Josep Nadal a parlar en castellà durant la seua intervenció.

Així ho han explicat a Europa Press fonts coneixedores del succeït, que han relatat que al voltant de 20 empresaris procedents de diverses autonomies han eixit de la taula debat molests amb l'actitud del parlamentari, que participava juntament amb diputats d'altres formacions polítiques, en una taula debat oberta sobre la Llei 14/2018 de 5 de juny d'Àrees Industrials de la Comunitat Valenciana. També empresaris valencians s'han absentat en solidaritat amb els seus col·legues.

Nadal, que intervenia en qualitat de president de la Comissió d'Indústria de les Corts, davant la petició d'un dels assistents que parlara en castellà en haver-hi participants de fora de l'autonomia que no entenien la llengua, s'ha oferit a quedar-se després de la seua intervenció inicial el temps que fora necessari i es comprometia a resoldre qualsevol dubte que tingueren, però ha continuat amb el seu discurs en valencià.

No obstant açò, al voltant de 20 empresaris han declinat aquesta opció i han optat per marxar-se, molests, de la taula de debat, en la qual participaven, a més de Nadal, els diputats Jesús Sellés (PSPV); Ana María Cerdán (Vox); Felipe Carrasco (PP) i Carlos Gracia (Cs) i s'havia convidat a Ferran Martínez (UP), que no ha pogut assistir.

El Congrés, que prèviament havia sigut inaugurat pel president de la Generalitat, Ximo Puig, i amb assistència del conseller d'Economia, Rafa Climent, ha reunit en el Parc Tecnològic de Paterna (València) a gerents de tota Espanya d'àrees empresarials que han estudiat casos d'èxit i bones pràctiques a nivell autonòmic i empresarial. Entre els assistents, s'han citat empresaris de Múrcia, la Rioja, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Madrid, Astúries, Catalunya i Canàries.

Davant el succeït, el portaveu d'Indústria del PP, Felipe Carrasco, que participava en la taula debat, ha lamentat en un comunicat que Compromís és "el pitjor ambaixador per a atraure inversions i ocupació a la Comunitat Valenciana" i ha qualificat de "vergonyós" l'"espectacle" del diputat de la coalició "davant empresaris de tota Espanya".

"La imatge de la Comunitat Valenciana que hem d'exportar és la de la unitat, l'obertura, el diàleg, i lamentablement hui no s'ha donat per culpa d'una postura intransigent", ha assenyalat i s'ha preguntat "com anem a traslladar la idea que la Comunitat valenciana és un bon lloc per a invertir si quan venen empresaris de tota Espanya se'ls menysprea d'aquesta manera. Una vegada més veiem que per a Compromís la llengua no és element d'unió, sinó de desunió i enfrontament".

"Política 'Go Home'"

Per a Carrasco, "la política 'go home' de Compromís és espantar inversions de la Comunitat Valenciana. La gent no menja de parlar valencià sinó de treballar. En aquestes mans es troba la Conselleria encarregada de la gestió econòmic-empresarial. En lloc d'aperturisme, hi ha reduccionisme. Ni la ideologia sectària ni la llengua haurien d'interferir així en qüestions empresarials".

Per la seua banda, el síndic de Cs en Les Corts, Toni Cantó, ha escrit un missatge en el seu compte de Twitter on ha explicat que "empresaris de tota Espanya planten Compromís per no voler parlar-los en castellà. Menysprear a professionals que es recorren tot el país parlant-los en una llengua que no entenen és una absoluta falta de respecte. Ja n'hi ha prou de sectarisme".

El diputat Nadal s'ha limitat a assenyalar també a través d'un tuit que la notícia, avançada per Las Provincias, "diu algunes mentiriretes" i afig: "Si algú està interessat en quin discurs he fet sobre la política industrial valenciana que defèn Compromís que ho demane. Sobre polèmiques estèrils no vaig a fer declaracions. Seguim!".