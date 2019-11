El presidente del Parlamento afirma que llegó a pensar que "no se iba a conformar un Gobierno" en La Rioja

En una entrevista concedida a Europa Press, cuando se cumplen cinco meses desde su toma de posesión como máximo dirigente de la Cámara riojana, García ha señalado que precisamente en este tiempo "lo que más nos ha ocupado ha sido la formación de Gobierno, ya que no estaba muy claro hasta qué punto se iba a llegar a un acuerdo".

Todo ello, porque ha recordado que, como presidente del Parlamento, "he vivido en primera persona, tanto las negociaciones como los fracasos, y como no los aciertos".

De hecho, García ha confesado haber vivido con "cierta inquietud" los más de tres meses que pasaron desde la celebración de las elecciones de mayo, hasta que a finales de agosto PSOE-IU-Podemos-Equo firmaron al acuerdo de estabilidad, que hizo presidenta a la socialista Concha Andreu.

El presidente del Hemiciclo ha señalado que "aunque puedes intuir las intenciones que tienen los negociadores de cada grupo, y más aún, cuando aquí en el Parlamento se reciben a todos los portavoces, pero el resultado final se hizo de rogar, sobre todo como ha pasado en esta ocasión, en la que tuvimos que vivir dos debates de investidura".

UNIÓN DE FUERZAS PROGRESISTAS

No dos debates de investidura, pero si una repetición de elecciones se han tenido que dar en España de cara a conformar un Ejecutivo. A pesar de ello, García es optimista, y "ahora va a haber un Gobierno, ya que el pacto entre PSOE y Unidas Podemos, así lo determina".

A partir de ahí, el presidente del Parlamento riojano ha afirmado que a este acuerdo "se unirán el resto de formaciones que tienen un perfil marcadamente progresista".

No obstante, ha lamentado que hay algo que no ayuda para lograr avances como es la "crispación" que "hace tiempo que se ha instalado en la vida política", hasta el punto, ha asegurado de que "hay gente que le interesa mantenerla, que no es al PSOE", y por ello, ha concluido que "habrá que jugar con ese factor que está en la mesa, y que parece que se va a quedar".