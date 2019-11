El secretari assessor de l'EMT València deixa el càrrec "de manera immediata"

L'eixida de Martínez Tarín com a secretari assessor de l'EMT, de la qual la pròpia empresa ha informat en un comunicat, es produeix en plena polèmica per la vinculació del seu bufet amb el despatx Abastos Abogados, relacionat amb el cunyat de l'alcalde de València, Joan Ribó, i quan l'empresa acaba de patir aquest estiu un frau de quatre milions d'euros que està sota investigació judicial.

L'EMT li ha agraït el treball durant quatre anys, una tasca que l'empresa pública considera que ha sigut "imprescindible" per a dur a terme la "renovació i el canvi estructural" de la societat i per a aconseguir "fites històriques" com el primer text refós del Conveni Col·lectiu, l'ampliació de l'objecte social o assegurar la condició d'empresa pública municipal "de manera indefinida", entre d'altres.

En aquesta línia, l'EMT, presidida pel regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, considera que el seu treball ha sigut "indispensable" per a fer de la companyia "l'empresa capdavantera que és actualment".

Precisament, hores abans que l'EMT informara de la decisió, el propi Grezzi assenyalava que va ser ell qui va nomenar Martínez "per la seua gran vàlua" i valorava el treball exercit en l'entitat. Així, declarava estar "totalment pagat i content" de la tasca realitzada per l'assessor, de qui no podia "més que tindre bones paraules per a ell".

Així mateix, defenia que Tarín havia fet estalviar a l'EMT "200.000 euros només en factures respecte a l'anterior etapa amb el PP" i "guanyar moltes sentències, entre d'altres, algunes que han fet estalviar 100.000 euros en nòmines d'uns alliberats que no tenia dret a fer-ho".

D'igual manera, l'alcalde Ribó va valorar la tasca de Martínez Tarín en l'últim ple municipal, on va destacar que el secretari del consell d'administració havia fet molta tasca jurídica en l'empresa.

Per contra, l'oposició en el consistori ha estat qüestionant la contractació del secretari assessor del consell, ha reclamat el seu cessament per la vinculació amb Abastos Abogados i ha demanat el seu contracte. Des de l'oposició es reclamava que el secretari de la corporació fora el del consell de l'EMT en ser un funcionari habilitat nacional.

De fet, aquest mateix dimecres, Cs en l'Ajuntament de València ha anunciat que anava a demanar una investigació "separada i diferent" de la qual hi ha en marxa sobre el frau per a investigar "la relació de Ribó amb els advocats" contractats per l'EMT.

UN INFORME AVALAVA LA SEUA CONTRACTACIÓ

Un informe recent de l'assessoria jurídica de l'Ajuntament de València, elaborat després de la petició dels grups en l'oposició en el consistori -Cs, PP i Vox-, avalava el contracte de Martínez Tarín com a secretari assessor del consell, en veure-ho "jurídicament correcte".

Aquest càrrec, assenyala eixe informe, manca de la condició de personal directiu, si bé es tracta d'una designació a proposta del president; nomenat, igual que els seus antecessors, per acord del consell sense concurrència pública, i les funcions de la qual d'assessor no implica que porte l'assessorament general de tota la societat.