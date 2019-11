La Unió de Periodistes demana mantindre les beques de la Generalitat per a periodistes "però complint amb la legalitat"

El col·lectiu professional s'ha referit així a la possible desaparició d'aquestes beques de formació després que la Inspecció de Treball haja dictat com a "frau de llei i abús de dret" la situació de 28 becaris vinculats a la Conselleria de Presidència. Sobre aquest tema, el president, Ximo Puig, va avançar que se'n va a recórrer aquesta resolució però va agregar que, "si eixe no és el camí, a partir de l'any que vé no hi haurà beques".

Des de la Unió de Periodistes defenen que "aquestes beques s'haurien de mantindre però amb el seu caràcter formatiu, complint amb la legalitat i no utilitzant-les per a substituir llocs de treball amb becaris i becàries". "Abús que, cal recordar, també es dona en els mitjans de comunicació privats", adverteix l'entitat en un comunicat.

"En una professió tan precaritzada com la nostra, -continuen- les beques de la Generalitat representen una oportunitat per als periodistes que comencen la seua trajectòria professional. Per açò, en comptes d'eliminar-les, cal fer un replantejament de les bases i posar fi a la mala praxi que s'ha perllongat en el temps".

"No és de rebut que s'abuse dels drets laborals dels i les informadores, i que com a única solució a aquest greu problema es decidisca la possible cancel·lació del programa de beques", conclouen.