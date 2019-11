Tierna como 'David el Gnomo' y gamberra a la vez, así es 'Klaus', la película que le da la vuelta a la Navidad en Netflix

"Un verdadero acto de generosidad siempre provoca otro". Ésta es la frase "totémica" de la película Klaus, el primer largometraje de animación familiar de Netflix (ya disponible en la plataforma), creado por el director Sergio Pablos (Gru: mi villano favorito) y que se ha producido íntegramente en Madrid por The SPA Studios y Atresmedia Cine.

Klaus es una película que plantea una nueva versión sobre la creación del mito de Papá Noel y la entrega de regalos del 24 de diciembre. "Aporta algo más a la leyenda que todo el mundo conoce. Nos muestra un Klaus un poco diferente, más cercano a lo humano, a lo emocional", explica el actor Luis Tosar, que le ha puesto voz a ese personaje. Él hace ver que la enseñanza sobre la generosidad en la película es "maravillosa porque el mundo va como va porque hay pocos actos de generosidad".

Pero el tono de Klaus no es para nada el típico sensiblero de algunos filmes navideños, aunque a ratos sea muy emotiva: cuenta la historia de un cartero vago que es desterrado a Smeerensburg, un pueblo al norte, en medio de la nada, donde viven dos clanes rivales que se pasan el día tratando de hacerse la puñeta unos a otros...

Una imagen de la película 'Klaus', de Netflix. NETFLIX

"Yo lloraba de pequeño con David el Gnomo y esas series y luego llegaron los dibujos de acción y ya no. Y ahora me he vuelto a emocionar con un trabajo de animación, esta peli le ofrece al adulto que acompaña al niño la posibilidad de reírse y de emocionarse igual que los niños", cuenta Quim Gutiérrez, que ha doblado al protagonista de la película, Jesper. Junto con Belén Cuesta (Alva) los tres forman el trío protagonista.

Crear este filme de animación fue todo un reto, pues aunque se hizo en España intervinieron personas de 27 países y 15 idiomas y en la vida real, durante la producción de Klaus pasaron nada menos que tres Navidades. Y sí, en esta cinta hay renos y trineos. Los primeros fueron todo un reto, pues son animales silencios y fue muy difícil grabar sus sonidos reales para incluirlos en el audio. Al inicio Pablos dibujó un reno comiendo bayas. Después descubrió que las bayas son venenosas para los renos, así que se hicieron los cambios oportunos, porque los renos suelen comer musgo.