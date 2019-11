Aldeas Infantiles y Muñecas Antonio Juan se unen a la campaña por la igualdad de género en los juguetes de Toy Planet

"Para nosotros es un reconocimiento de que vamos por el camino correcto y quiero agradecer la participación de estas dos organizaciones en la campaña Juguetes para tod@s y tratar así de conseguir acabar con estos clichés sexistas que en nuestro sector siguen existiendo", ha valorado el director general de Toy Planet, Ignacio Gaspar.

Gracias a este acuerdo, este año, además del material que Toy Planet aporta dentro de sus marcas propias, Muñecas Antonio Juan ha facilitado imágenes que van en sintonía con la campaña y que muestran que el juego con muñecas puede ser tanto de niñas como de niños.

"La muñeca ha sido un juguete asociado tradicionalmente a las niñas, con una vinculación directa al rol de madre y cuidadora con el que se ha venido identificando a las mujeres hasta hace muy poco. Sin embargo, la sociedad está cambiando y las nuevas generaciones vienen con otra mentalidad. La incorporación progresiva de la mujer a todas las áreas de la vida pública y la implicación de cada vez más hombres en tareas de casa y en el cuidado de los hijos facilita enormemente que los niños quieran jugar con las muñecas para imitar a sus referentes que en edades cortas suelen ser los padres", ha explicado el administrador de la empresa, Darío Juan.

Por otro lado, Aldeas Infantiles SOS, con quien Toy Planet colabora desde hace 14 años como Constructor de Futuro, también ha querido apoyar esta iniciativa por la igualdad de niños y niñas. El presidente de la organización, Pedro Puig, ha manifestado "la importancia de contar con la colaboración de empresas socialmente responsables, como Toy Planet, y de construir con ellas una relación en el tiempo que asegure el mantenimiento de nuestros programas y la puesta en marcha de iniciativas que puedan dar respuesta a las nuevas necesidades de la infancia".

"Los juguetes no son para niños o para niñas. Todos estaremos de acuerdo con esta afirmación. No obstante muchas veces no se cumple, ya que desde los catálogos de juguetes se transmiten mensajes que pueden condicionar la elección del juguete e incluso la formación del futuro adulto en función del género. ¿Pueden ser de mayor una niña mecánica de coches o un niño matrona?. "¡Claro que pueden! Y desde bien pequeños debemos condicionar ese futuro como adultos", ha señalado Ignacio Gaspar.

En este sentido, ha advertido que "aunque es verdad que nuestro mensaje está cada vez más presente en la sociedad, no podemos bajar la guardia y como sector todavía estamos muy lejos de lo que los usuarios nos demandan. Todavía se fomentan actitudes sexistas en las campañas publicitarias de nuestro sector y es algo que no nos podemos permitir y más dirigiéndonos a los más pequeños".

En los casi 2.000.000 de ejemplares de la Guía de Navidad que acaban de llegar a las más de 200 tiendas de Toy Planet, la compañía intenta potenciar que en la elección de los juguetes intervengan factores como la diversidad de cada persona o comprar juguetes que promuevan todas las habilidades de los niños. "Es una asignatura pendiente que tenemos en todo el sector, desde fabricantes hasta la distribución, y más cuando en edades tan tempranas se forman los valores de los futuros adultos", ha concluido Gaspar.