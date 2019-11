Una nueva unidad de la Policía Local vigilará rastros, mercados extraordinarios y la venta ilegal

Así lo ha avanzado este martes el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, en una rueda de prensa en la que ha informado sobre la reestructuración de la Policía Local.

Uno de los puntos fuertes de la reestructuración es precisamente la creación de UCOS Día. "Poco a poco se irán incrementando recursos y serán 40 los miembros de la unidad", ha explicado el edil. Complementarán trabajos de la unidad nocturna -que cuenta con entre 120 y 130 agentes- y "darán cobertura a diferentes situaciones de la ciudad", ha dicho.

Así mismo, desaparece la octava unidad de distrito de la Policía y los efectivos que formaban parte de ésta pasarán a los barrios de la quinta unidad, de la nueva UCOS o se destinarán a otras unidades. Otro cambio es que la cuarta unidad pasará a tener su base en Molí del Sol -solo a efectos logísticos-.

Esta reestructuración, ha afirmado el concejal, conlleva mayores presupuestos, "los mejores" del Ayuntamiento para este cuerpo de seguridad en los últimos años. Además, se ha consignado una partida para la redacción del proyecto de la segunda unidad del distrito, que se ubica en una antigua guardería y las condiciones "no son las mejores". "Tenemos un nuevo emplazamiento, que será en parque central", ha apostillado.

Así mismo, existe un millón de euros de inversión en recursos materiales: chalecos, vehículos o conservación de edificios, entre otros. Con ello, por ejemplo, ha comentado que la unidad de Marítimo podrá tener una inversión "suficiente" para adecuar y mejorar sus instalaciones.

"Terminaremos la legislatura con todas las unidades de distrito de policía local modernas y modernizadas, y con dos de ellas nuevas -la unidad del grupo GAMA y la segunda unidad-", ha dicho. Sobre la primera, el concejal ha indicado que si no sale adelante en la votación que hay prevista en diciembre, el ayuntamiento la asumirá a lo largo de la legislatura.

BOTELLÓN Y PATINETES

Cano ha comentado que la ciudad viene a tener los "mismos" problemas de seguridad que los últimos años. "Es una ciudad segura", ha insistido, y ha puntualizado que el 80-90% de problemas detectados tienen que ver con la convivencia, no con la seguridad.

Preguntado por si ha habido un repunte del botellón, ha respondido que "no". El botellón es, a su juicio, "un problema de exceso de consumo de alcohol por parte de los jóvenes y policialmente se puede atenuar, pero no atajar", ha advertido. En breve ha anunciado que convocará la Taula Cívica con profesionales de la hostelería, vecinos y consumidores para valorar acciones y reducir, sino eliminar, el botellón y sus efectos.

Respecto al uso del patinete, el edil ha afirmado que actualmente "no hay problemas", sino "conductas incorrectas que se están persiguiendo". En esta línea, cree que los patinetes "comienzan a ser un problema de seguridad para el propio conductor. Me atrevería a decir que muchos accidentes los provocan los mismos conductores, ante cualquier bache e inestabilidad, hay caídas", ha aseverado.

LA POLICÍA, EN CIFRAS

Cano ha afirmado que existe una "merma importante" en la plantilla de Policía Local de València como consecuencia del elevado número de jubilaciones -los agentes pueden jubilarse a los 60 años- y la ausencia de oposiciones para este cuerpo en los últimos ejercicios.

Para hacer frente a este problema, ha recordado que el próximo año habrá una oposición para policías locales con 225 plazas -que cubrirá 50 plazas libres y 175 agentes que se jubilan este año-, y queda en el aire los 165 policías que se jubilarán en 2020.

Sobre este último punto, el edil ha afirmado que están trabajando para cubrir las vacantes. "Estamos en eso. No se ha aprobado todavía la Oferta Pública de Empleo para el año que viene y nos ha lastrado que no haya Presupuestos Generales del Estado (PGE). El objetivo no es mantener las cifras de policías, sino aumentarlas. Vamos a seguir trabajando para seguir incrementando oposiciones el resto de años".

Cano ha señalado que la cifra mínima de agentes que debería haber en València ascendería a entre 1.600 y 1.700 frente a los 1.500 que hay en la actualidad. En este punto ha avanzado que también introducirán progresivamente personal del Régimen General, administrativos, en las unidades, con el objetivo de que a medio plazo los policías hagan tareas meramente policiales.