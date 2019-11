La plataforma Free Now (mytaxi) prova a València la tarifa que permet conéixer el preu del trajecte per endavant

"Aquesta novetat és fruit de la nostra aposta ferma pel negoci del taxi com una opció de mobilitat líder en les ciutats", segons explica, en un comunicat, el director general de Free Now a Espanya, Jaime Rodríguez de Santiago.

El directiu afig que aquesta plataforma "ha defès sempre la necessitat d'apostar per mesures valentes". "Urgeix una regulació que flexibilitze el taxi per a fer front als desafiaments del sector, millorar la seua competitivitat i fer-ho més sostenible", insta.

A més, amb l'"objectiu d'acostar i donar a conéixer aquest avantatge als valencians", l'empresa ofereix fins a un 30 per cent descompte en les carreres reservades amb Lite.

A partir d'ara, l'usuari obrirà l'app i trobarà disponible l'opció Lite per a conéixer el preu màxim de la carrera abans d'iniciar-la. Marcarà la ruta i s'establirà un preu que es calcularà dinàmicament, depenent de la franja horària i la demanda.

Pel seu costat, el conductor seguirà engegant el taxímetre i, una vegada finalitzat el trajecte, el passatger pagarà el menor dels dos imports. Si el taxímetre fora inferior al preu tancat calculat per l'aplicació, el client abonarà aquest import. En les ocasions en què el taxímetre establisca un import superior, el passatger únicament abonarà la quantitat calculada per l'aplicació, el conductor rebrà la suma total de la carrera i serà Free Now qui es faça càrrec de la diferència. Aquesta promoció només està disponible per als usuaris que paguen via app.

La promoció va ser estrenada "amb èxit" el passat estiu a Madrid i, actualment, prop del 70% de les carreres en la capital són reservades amb Lite.

Actualment, la companyia opera a València amb un total de 1.130 conductors i ha generat més de 800.000 sol·licituds de carreres en els últims 12 mesos.