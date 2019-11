Nueve aspirantes aspiran a dirigir el SEPA y Camblor dice que el elegido será el que determine las necesidades a cubrir

La dirigente asturiana espera que, si no hay ningún inconveniente, puedan contar con un gerente en el mes de enero. Ha dicho que se tendrá que encargar de estudiar en profundidad el organismo para determinar las necesidades a cubrir. Camblor ha admitido que el actual servicio es mejorable y se ha mostrado abierta a incrementar la plantilla de bomberos. "También queremos habilitar una bolsa de la que tirar ante posibles incidencias", ha dicho.

En esos términos se ha pronunciado la consejera en una comparecencia parlamentaria en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), donde ha acudido a solicitud del PP para informar sobre el proceso. Ha estado acompañada por el director general de Sector Público, Seguridad y Estrategia Digital, Javier Fernández. Es éste, quien está al frente del servicio tras la renuncia en octubre del anterior gerente, Eugenio García.

Camblor ha explicado que el proceso para la selección de su sustituto se está desarrollando con normalidad y que en la convocatoria se va a tener más en cuenta la experiencia de los candidatos.

"Se ha creado un tribunal que es puramente técnico, la cuestión política no va a decidir nada", ha afirmado. Tras señalar que para la selección se va a realizar una entrevista personal a los aspirantes, el diputado de Podemos, Rafael Palacios, le ha preguntado si sería posible que pudiera haber personas que trabajan en el SEPA evaluando a otros operarios del SEPA. Camblor no lo descartó y dijo que podía ocurrir. "Si las normas lo recogen así, ¿por qué no?", respondió. EL INCENDIO DE MIERES

Uno de los asuntos por los que preguntaron los diputados de la comisión fue el incendio producido el pasado 13 de noviembre en un edificio de Mieres, en el que trece personas resultaron afectadas y se registró un herido leve.

Pablo Álvarez-Piré dijo que al lugar tuvieron que desplazarse no sólo los tres operarios de Mieres, sino todos los que estaban en los parques de Proaza y San Martín del Rey Aurelio, quedando estos complejos vacíos con el riesgo de que se produjese alguna incidencia.

Camblor ha admitido que la reducción de jornada ha hecho que haya que "ajustar bastante" el servicio de bomberos y ha manifestado su firme intención de seguir incrementando la plantilla del SEPA y de mejorar la capacidad de reacción. Ha admitido que son insuficientes tres operarios para cada turno.