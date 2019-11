James Van Der Beek, el protagonista de 'Dawson crece', devastado por el aborto de su sexto hijo

La audiencia de Dancing with the stars–la versión americana de nuestro Bailando con las estrellas– se quedó con el corazón en un puño el pasado lunes, 18 de noviembre, después de escuchar la triste noticia que el actor (y participante del reality) James Van Der Beek quería contarles.

El que fuera el protagonista de la seguidísima serie noventera Dawson crece desveló que su gran familia, al final, no sumaría un miembro más, pues su mujer Kimberly Brook había sufrido un aborto natural durante el fin de semana. "Mi esposa y yo estamos pasando la peor pesadilla que un padre puede imaginar. Perdimos al bebé", contaba con la voz rota en riguroso directo.

También quiso contar que, si bien él no se sentía preparado para competir en la semifinal del programa, su mujer le había animado a hacerlo. "Kimberly, te amo", dijo a cámara el actor, poco antes de dedicarle el foxtrot que haría al ritmo de Take me to church. "Estoy bailando para ti, estoy bailando para nosotros… Así que allá vamos, cariño", continuó.

Un post en Instagram

Para que aquellos que no siguen el talent show también estuviesen informados, Van Der Beek también ha querido contar la noticia a través de Instagram. Lo ha hecho publicando una tierna, pero triste foto de su mujer Kimberly en compañía de una de sus cinco hijos en el hospital, horas después de saber que había sufrido un aborto.

"Destrozado. Devastado. En estado de shock. Así es como nos sentimos ahora mismo, después de que el alma que pensábamos que sería bienvenida en nuestra familia en abril ... haya tomado un atajo a lo que sea que esté más allá de esta vida", ha escrito con sinceridad el actor. También ha contado que no es la primera vez que pasan por esto, pero sí en una fase tan avanzada del embarazo y poniendo en peligro la salud de su esposa. "Gracias a todos nuestros amigos y compañeros de trabajo (y de baile) que se han nos han acompañado durante este tiempo. Como muchos de ustedes han dicho, 'no hay palabras ...'; y es cierto. Es por eso que, en un momento como este, es suficiente saber que estás aquí. Afligido Y contando nuestras bendiciones hoy", acaba el post del actor de Dawson crece.