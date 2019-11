Estañ dimiteix i una gestora es queda al capdavant de Podem

Nous temps i persones per a Podem. El fins ara secretari general del partit, Antonio Estañ, va comunicar aquest dilluns que deixa el càrrec, a la reelecció del qual ja havia anunciat que no es presentaria, amb la finalitat que un equip “amb energies renovades” lidere la nova etapa després del cicle electoral.

Així ho va afirmar en missatges publicats en els seus comptes de xarxes socials, en els quals va concloure: “Ens continuem trobant, per al que ve necessitarem tota la intel·ligència, l'entusiasme i la força. Una abraçada a totes i tots”.

Després d'aquesta decisió, un “equip tècnic” (el que en altres partits es coneix com a comissió gestora) assumirà la direcció de Podem i prepararà la III Assemblea valenciana del partit morat, màxim òrgan de la formació, que determinarà les seues línies estratègiques i escometrà la renovació dels òrgans de direcció. Aquest òrgan estarà format per Lidia Montero, Anabel Mateu, Naiara Davó, Pilar Lima, Angela Ballester, Pau Sanz i Pau Vivas, segons va aprovar aquest dilluns l'executiva.

Podem va convocar el juliol passat l'Assemblea Ciutadana Autonòmica amb l'objectiu de “reactualitzar l'estratègia del partit a escala valenciana, així com els seus òrgans, en un nou moment polític” amb la formació morada en el govern de la Comunitat Valenciana, segons va assenyalar Estañ en el missatge, en el qual va afegir que la repetició electoral de les generals va fer postergar aqueix òrgan.

En aquest moment, el que ha sigut secretari general de Podem assenyala que hi ha una “oportunitat clau” per al país “amb l'esperança d'un Govern de coalició que comence a solucionar els problemes que portem arrossegant dècades i ens prepare per als reptes del futur”. En aquest punt, veu “fonamental” que aqueix govern “estiga espentat pels territoris i les experiències de govern positives”.

En el seu cas, recorda que ja va fer pública la seua intenció de no presentar-se a la reelecció en l'assemblea, després de dos anys i mig com a secretari general que considera que han sigut “molt intensos” i en els quals “malgrat les dificultats i als errors, crec que podem estar orgullosos del que hem aconseguit”, va recalcar.

“Ho dic amb humilitat, però també amb la convicció que el nostre paper és clau en la construcció d'una Comunitat Valenciana que deixe arrere els errors del passat i siga un model de futur, també per a Espanya”, va apuntar Estañ.

Al seu judici, aquest procés “necessitarà (està necessitant) de molta faena i, fonamentalment, d'aprendre a superar les limitacions i contradiccions que ja ens estem trobant”. En aquesta línia va sostindre que, una vegada finalitzat el cicle electoral, “és important que, un equip diferent, amb energies renovades, lidere aquesta nova etapa”.

Segons Podem, “d'aquesta manera el partit escometrà la renovació dels seus òrgans una vegada tancat el cicle electoral, per a afrontar aquesta nova etapa en la qual Podem forma part del Consell i en la qual ara s'obri una oportunitat clau per al país, amb l'esperança d'un govern de coalició que comence a solucionar els problemes que portem arrossegant dècades i ens prepare per als reptes del futur”.

Un intel·lectual jove en Les Corts

Natural de Callosa de Segura (Alacant), Estañ ha sigut una rara avis en Les Corts. La seua victòria en les primàries de Podem el va portar a negociar de tu a tu amb Puig i Oltra en el primer Botànic des de fora del Consell. Té 32 anys i és graduat en Filosofia, una branca del saber que ha aplicat a la política.