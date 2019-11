AMP.- Fiscalia demana absoldre els amos del gos que va atacar Sandra Gómez i deixa oberta la via civil

El ministeri fiscal assenyala que la propietària i el passejador del gos que va mossegar l'edil van incomplir les seues obligacions en relació amb el seu animal -un American Staffordshire Terrier, potencialment perillós que anava amb xip però sense boç, sense lligar i sense llicència (caducada)- però també subratlla que la vicealcaldessa que va resultar lesionada estava al seu torn "infringint l'ordenança municipal respecte a la prohibició de tindre gossos en la platja, molt més pel càrrec que la mateixa ostenta en la corporació municipal", per la qual cosa la seua conducta va ser "també antirreglamentària".

Per açò, eixa "concurrència de circumstàncies" porten a considerar que es tracta d'una imprudència menys greu", que abans eren tractades com a lleu o greu, mentre que en l'actualitat "determinades conductes que abans eren tractades com a imprudència greu, atenent les circumstàncies del cas concret tant objectives i subjectives, són mereixedores d'un retret de menor intensitat", segons assenyala l'escrit fiscal al que ha tingut accés Europa Press.

Els fets van ocórrer el passat 16 de desembre quan un home passejava el gos de la seua parella, un American Staffordshire Terrier, i una femella American Bully per la platja de la Malvarrosa quan va veure el Golden de la vicealcaldessa, que corria al costat d'ella, solt per la platja. En un moment determinat i, després d'estar olorant-se, l'animal dels acusats va agredir el ca de Gómez, que es va interposar per a evitar l'atac i va ser mossegada en el cinqué dit d'una mà, la qual cosa li va provocar una fractura oberta.

Com a conseqüència, l'edil es va haver de sotmetre a una operació per les ferides que presentava en una mà i ha precisat 126 dies per a curar-se. L'agressió va acabar en denúncia i va recaure en el Jutjat d'Instrucció número 3 de València. Després d'estudiar els fets, el ministeri públic ha reclamat l'absolució per als amos del gos que va acabar atacant Gómez en no poder tipificar els fets com a imprudència després de la reforma del Codi Penal.

Segons han informat fonts coneixedores de la decisió, l'agressió dels gossos es podria emmarcar en un delicte d'imprudència menys greu, però aquest precepte exigeix que la lesió patida en el moment dels fets -abans de la reforma- fora de caràcter greu, una cosa que la Fiscalia entén que no es va donar. D'aquesta forma, sol·licita l'absolució per via penal amb reserva de les accions civils que s'estimen pertinents per part de la vicealcaldessa.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar agents de la Policia Local que van ser els que van traslladar l'edil a l'hospital per a ser atesa i van interposar denúncia d'ofici per l'agressió. El ca de la vicealcaldessa també va patir lesions en el coll i, després d'açò, va deure sotmetre's a revisions i cures.

Com a conseqüència de l'atac i de l'operació, Sandra Gómez va veure alterada la seua agenda en el consistori i en alguna ocasió va haver de seguir un ple via Skipe des de sa casa mentre es recuperava de les ferides causades.