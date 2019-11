Un joven se suicida tirándose a las vías del tren pocos días después de que su novia se quitase también la vida

Un joven británico decidió acabar con su vida tirándose a las vías de un tren apenas seis días después de que su pareja se suicidase colgándose por el cuello, según ha informado el medio británico The Sun.

Los dos jóvenes habían estado juntos durante once meses. Aparentemente, los dos jóvenes tenían una cita el día anterior a que el cuerpo de la mujer, Chloe (de 27 años), fuese encontrado, y que ella había cancelado, al parecer para quedar con otro hombre.

Solo seis días más tarde, el varón, Adam (de 29 años), saltó frente a un tren cerca de su residencia en Wigan, en Gran Manchester (Reino Unido). Según ha informado la Policía local, se cree que el joven trató de esquivar el tren en el último minuto, pero fue golpeado y murió por la gravedad de las heridas.

Adam acudió a una consulta psiquiátrica días antes de suicidarse

Los detalles de la tragedia, ocurrida en junio de este año, han trascendido después de que el forense de Bolton (Gran Manchester, Reino Unido) practicase las averiguaciones pertinentes sobre ambas muertes el mismo día.

Al parecer, la pareja había comenzado a verse en julio de 2018

La madre de Adam, Ann, explicó a las autoridades que "Adam y Chloe habían quedado para una cita el 21 de junio pero lo canceló aquella noche".

"Al día siguiente, Adam recibió inesperadamente una llamada de un amigo que le dijo que Chloe se había quitado la vida, y eso le rompió el corazón".

"Estuvo atormentado durante aquellos días y acudió a una cita de psiquiatría el 21 de junio. Allí se le preguntó si tenía intención de dañarse o acabar con su vida y dijo que no, pero dijo que si lo hiciera esperaría hasta después del funeral".

Según Ann, "En la semana antes de morir tuvo el corazón roto".

"La última vez que lo vi me abrazó y me dijo que me quería, y se fue y dejó el móvil cargando. Era un hijo absolutamente maravilloso", afirmó.

Chloe "tenía problemas de salud mental" por una agresión sexual previa

Por su parte, la madre de Chloe, Deborah, explicó que su hija arrastraba problemas de salud mental desde que sufriera una agresión sexual varios años antes.

También había tenido que luchar por la custodia de su hijo.

"La última vez que hablé con ella fue a las 3 de la mañana del 22 de junio de 2019", dijo en la audiencia.

"Me llamó pero no parecía ansiosa o deprimida. Me consta que había tomado pastillas en otras ocasiones en el pasado pero creo que aquellas veces fueron un grito de socorro, y no creo que en esta ocasión buscase realmente acabar con su vida."

La persona a con la que quedó Chloe, David, declaró: "Tuve una cita con Chloe el último día de su vida y la recogí sobre las 17:30 o las 18:00. Estuvimos bebiendo en un pub, luego fuimos a un bar sobre las 20:30 y después regresamos a casa de Chloe."

"Simplemente bebimos, nos reímos y bromeamos. Me fuí a dormir sobre las 23:30 y cuando me desperté para ir al baño, a las 5:00, la ví colgada en las escaleras".

Las pruebas forenses indican que Chloe tenía una concentración de alcohol en sangre de 176mg/ml (la dosis legal para conducir en Reino Unido es 80mg/ml) y se encontraron restos de cocaína también.

"No hay circunstancias sospechosas"

El Inspector de la Policía de Gran Manchester, Philip Housley, afirmó que "no es habitual que alguien acuda a una primera cita y una de las partes amanezca muerta por la mañana".

"Hemos revisado el registro de llamadas y mensajes de texto del teléfono de Chloe y había un mensaje enviado a Adam a las 3:00, pero no hay pruebas de que hubiera respuesta. No hay indicios de crimen".

El 28 de junio, se encontró el cadáver de Adam en la estación de tren del noroeste de Wigan.

Según Lee Owen, inspector de la policía de transportes del Reino Unido, "No hay indicios de que una tercera persona esté involucrada ni ninguna circunstancia sospechosa".

"Creemos que tomó la decisión de tirarse a las vías por propia voluntad, aunque no se encontró ninguna nota. En mi opinión, viendo la manera en la que el tren le golpeó, en el último momento trató de apartarse de la trayectoria sin éxito.

El forense confirma que ambos jóvenes se quitaron la vida

El veredicto final de la forense, Rachel Syed, es que "Adam y Chloe mantenían una relación intermitente. Adam había quedado para salir a comer con ella, pero finalmente no lo cumplieron y al día siguiente Adam fue informado de que Chloe se había quitado la vida".

"Comprensiblemente", prosigue, "Adam estaba devastado por la noticia y no fue capaz de reconciliarse con su muerte".