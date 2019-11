María Teresa Campos vuelve a Antena 3, junto a su hija Terelu, trece años después de su sonada salida de la cadena

Este lunes en el programa de Espejo público se ha anunciado, a través de una llamada telefónica de María Teresa Campos, que la veterana presentadora volverá junto a su hija Terelu Campos a Antena 3, después de su polémica salida hace 13 años.

Esta aparición la hará con motivo del estreno de Arusitys prime, nuevo programa de Alfonso Arús. "El viernes estaremos allí para desearle lo mejor, que lo tendrá porque es un gran profesional", afirmaba la presentadora tras ser preguntada por Susanna Griso por la participación en el programa.

Griso no dudó en sugerirle a María Teresa Campos que acudiera algún día al programa de las mañanas de Antena 3. "He tenido una época que no tenía ganas de ir a ningún sitio. Ahora me he puesto a salir y ahora es que ni entro", aseguraba Campos.

El motivo de la intervención en Espejo público no es otro que el famoso baile que ha compartido Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, junto a su abuela. Ambas bailaban una canción, elegida por María Teresa Campos, de Maluma. "Me se la letra, pero ahora me he perdido", añadía la presentadora.