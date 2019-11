Dos avingudes de València i una d'Alacant, entre les zones urbanes amb més accidents greus d'Espanya, segons un estudi

Per a elaborar aquesta radiografia, l'entitat ha analitzat quasi 500.000 accidents registrats per la Direcció general de trànsit (DGT) entre el 2013 i el 2017 i més de 70.000 sinistres greus atesos per Línia Directa Asseguradora, tots ells succeïts en zones urbanes i en vies de circumval·lació de tota la geografia nacional.

El resultat, arreplegat en l'estudi 'Punts Rojos: els accidents de trànsit en les capitals espanyoles', inclou per primera vegada, no només els carrers amb més risc del país, sinó també els trams concrets en ciutat on es produeixen més accidents de trànsit, destaca la firma a través d'un comunicat.

M-40 I ZONA DEL CAMP NOU

D'acord a l'informe, la M-40 de Madrid a l'altura dels Túnels del Pardo i de les eixides de Mercamadrid; l'Avinguda Diagonal en el tram comprès entre Doctor Marañón i la Plaça de Pius XII (zona del Camp Nou i de diverses facultats universitàries); i l'Eix Recoletos-Castellana a l'entorn de Cibeles, Nous Ministeris i del Santiago Bernabéu són els punts més perillosos de la llista de carrers espanyola.