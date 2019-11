Estañ deixa la Secretaria General de Podem perquè un altre equip lidere la nova etapa després del cicle electoral

Així ho ha indicat en missatges publicats en els seus comptes en Twitter i Facebook, en els quals conclou: "Ens seguim trobant, per al que vé necessitarem tota la intel·ligència, l'entusiasme i la força. Una abraçada a totes i tots".

Podem va convocar el juliol passat l'Assemblea Ciutadana Autonòmica amb l'objectiu de "reactualitzar l'estratègia del partit a escala valenciana, així com els seus òrgans, en un nou moment polític" amb la formació morada en el govern de la Comunitat Valenciana, segons assenyala Estañ en el missatge, en el qual afig que la repetició electoral de les generals va fer postergar eixe òrgan.

En aquest moment, el que ha sigut secretari general de Podem assenyala que hi ha una "oportunitat clau" per al país "amb l'esperança d'un govern de coalició que comence a solucionar els problemes que portem arrossegant dècades i ens prepare per als reptes del futur". En aquest punt, veu "fonamental" que eixe govern "estiga espentat pels territoris i les experiències de govern positives".

A més, recorda que ja va fer pública la seua intenció de no presentar-se a la reelecció en l'assemblea, després de dos anys i mig com a secretari general que considera que han sigut "molt intensos" i en els quals "malgrat les dificultats i els errors, crec que podem estar orgullosos del que hem aconseguit", recalca.

"Ho dic amb humilitat, però també amb la convicció que el nostre paper és clau en la construcció d'una Comunitat Valenciana que deixe arrere els errors del passat i siga un model de futur, també per a Espanya", apunta Estañ.

"SUPERAR LIMITACIONS I CONTRADICCIONS"

Al seu juí, aquest procés "va a necessitar (està necessitant) molt de treball i, fonamentalment, d'aprendre a superar les limitacions i contradiccions que ja ens estem trobant". En aquesta línia sosté que, una vegada finalitzat el cicle electoral, "és important que un equip diferent, amb energies renovades, lidere aquesta nova etapa".

"Les persones que ocupem càrrecs públics i interns en Podem som conscients que estem de pas, en el meu cas, no he vingut a 'estar' en política sinó a ser útil per canviar el que m'envolta", indica i agrega que després de prop de cinc anys en els quals ha viscut una "experiència inoblidable i intensa", ha arribat el moment de "deixar la primera línia i reprendre altres projectes en la meua vida, donant pas a altres companys i companyes".

Estañ agraeix "de cor" el suport i l'afecte he rebut durant aquests anys i assegura sentir-se "molt afortunat" de "poder participar activament en una cosa tan gran i haver pogut defendre i posar en pràctica idees en les quals cree". "Ens seguirem trobant per a seguir treballant per a millorar la vida de tots i totes", conclou.