Més de 70 candidatures d'estudiants concorren a les eleccions a Claustre de la UV, que se celebren aquest dijous

La convocatòria d'eleccions per a la renovació de la representació de l'alumnat en el Claustre i a Junta de Centre crida a participar 48.100 estudiants de la Universitat de València, dels quals 38.980 són estudiants de grau, 6.113 de màster i 3.007 de doctorat. El cens electoral està format per 29.952 dones i 18.148 homes, que exerciran el seu dret en vot en els 19 col·legis electorals (18 centres més l'Escola de Doctorat) repartits en els campus, detalla la institució acadèmica en un comunicat.

Els col·legis més nombrosos són la Facultat d'Economia (6.572 persones amb dret a vot), la Facultat de Dret (5.475 estudiants) i la Facultat de Magisteri (4.154). Aquest major nombre d'estudiants es tradueix en un major nombre de claustrals: 10 de la Facultat d'Economia, 9 de la Facultat de Dret i 6 de la facultat de Magisteri. I així fins als 75 representants d'estudiants en el Claustre, el màxim òrgan de representació de la Universitat de València, que es renoven cada dos anys en el cas de l'alumnat.

Des de la Delegació per a l'Alumnat s'ha impulsat una campanya informativa per a promoure la presentació de candidatures. Així, s'han organitzat tres punts d'atenció específics, els Sedi de cada campus i en diferents dies i horaris, amb la presència de la Delegada per a l'estudiantado, Meme Elizalde, i personal tècnic del Sedi, on s'ha facilitat informació sobre els diferents òrgans de govern, procediment de presentació de candidatures i les ajudes a la campanya electoral.

El dret a vot es podrà exercir de manera presencial de 10.00 a 19.00 hores en el col·legi electoral que li correspon a cada estudiant, és a dir, la seua facultat o escola. A més, en cas de no poder votar presencialment el dia de les votacions, es pot efectuar vot anticipat personal o, per causes justificades, a través d'una altra persona, fins a les 14.00 hores del 20 de novembre al deganat del centre on l'estudiant estiga cursant els estudis.