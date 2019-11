Comfem lanza una campaña para concienciar sobre el tratamiento de la violencia machista en los medios de comunicación

Según han informado, esta campaña también se hará desde las redes sociales del colectivo, donde además se irán compartiendo buenas prácticas para tratar la violencia machista.

Bajo el lema 'Contra el machismo no valen medias tintas', el colectivo reivindica "la necesidad de un periodismo responsable" que "no trate los casos de violencia machista como hechos aislados y no revictimice a las mujeres que han sufrido" este tipo de violencia.

Las frases escogidas para cada cuña han sido redactadas de manera colectiva entre las integrantes de Comfem y un grupo de supervivientes de violencia machista.

Las supervivientes han explicado sus testimonios y cómo les afectan las malas praxis de los medios a la hora de narrar casos como los que han sufrido. Lo que escuchará la audiencia será una compilación de testigos que la actriz Aina Zuazaga ha locutado.

A pesar de que la campaña interpela a periodistas y medios de comunicación, el objetivo es que el público sea consciente de que la información que recibe sobre violencia machista muchas veces está descontextualizada y puede rozar el sensacionalismo.