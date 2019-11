CREFCO critica que los empresarios aragoneses reclamen retomar el proyecto de la TCP, una obra "faraónica"

"Los empresarios aragoneses han vuelto a las andadas reivindicando obras faraónicas poco justificables en estos momentos, como la TCP -un proyecto que consiste en unir las redes de Francia y España por un corredor de altas prestaciones a través del Pirineo-, al menos en el corto y medio plazo y con argumentos victimistas y serviles", ha expuesto la Coordinadora en una nota de prensa.

CREFCO ha lamentado el "argumento victimista" de que catalanes y vascos "tienen privilegios" y los aragoneses, "a pesar de ser tan leales a España están discriminados".

"Mantener esta postura es mantener un error tras error porque los empresarios aragoneses conocen la realidad logística y de transporte no solo de Aragón sino de toda la Península y saben que no es razonable ni aconsejable reivindicar ciertas cosas cuando Francia ya ha dicho que no va a permitir que una autovía atraviese el precioso valle de Aspe y ya fue descartado esteproyecto por la Unión Europea en 2012".

LA REAPERTURA DEL CANFRANC, MÁS "SENSATA"

La Coordinadora ha indicado que la sociedad aragonesa, su gobierno autonómico e incluso la UE ya han demostrado en los últimos meses su apoyo a la reapertura del Canfranc como la solución "más sensata, cabal y económica" para potenciar las comunicaciones con Europa. "Es lamentable y triste que desde Aragón surjan discursos poco realistas y perturbadores, más cuando estos discursos proceden de un estamento tan importante socialmente como es el empresarial".

"Desde CREFCO, además de no entender este posicionamiento del empresariado aragonés, exigimos una rectificación y, cuanto menos, el mismo posicionamiento a favor de una infraestructura tan importante para Aragón como es la línea ferroviaria internacional de Canfranc".