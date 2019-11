La afición motera toma las calles de Cheste para arrancar el Gran Premio y celebrar los 20 años del Circuit

Desde las 19.30 horas, centenares de aficionados y aficionadas se congregaban en la plaza Doctor Cajal para celebrar el vigésimo aniversario del Circuito Ricardo Tormo y para aplaudir la llegada de los pilotos Fonsi Nieto, Bautista Borja, Loris Capirossi, Fredie Spencer, Alex Crivillé y Pablo Nieto, que entraron en la plaza acompañados por una comitiva de motoristas.

El alcalde de Cheste, José Morell, ha dado la bienvenida a los aficionados y ha asegurado que "ahora ya está todo listo a nivel de seguridad, de ocio y de servicios" para que el público "pueda disfrutar en el corazón del motociclismo con tranquilidad".

"La afición nunca falláis a esta convocatoria; me acuerdo del año pasado a estas horas cuando, a pesar de estar lloviendo a cántaros, llenabais esta plaza para recibir a vuestros ídolo", ha recordado, al tiempo que ha destacado la "fidelidad" y el "buen ambiente de las calles de nuestro pueblo". "Esta ocasión también es especial porque se celebran 20 años de circuito en Cheste, por eso hemos traído a pilotos que han hecho historia en el trazado del Ricardo Tormo", ha añadido.

Posteriormente, uno a uno, los pilotos invitados han recordado sus mejores momentos sobre el asfalto del Circuit. "Venir aquí con la mejor afición del mundo y disfrutar de cuatro grandes premios en casa es alucinante. En Valencia hice mi primer podio; en aquella época hasta tenía un perro que se llamaba Cheste", ha declarado Fonsi Nieto.

"Recuerdo la carrera del 99 con la pista mojada y con mucho frío; al final me caí y tuve una mala carrera, pero ahora mirando atrás pienso en estos veinte años transcurridos y estoy encantado de que hoy estemos aquí y que la fuerza de la afición siga siendo tan fuerte", ha añadido Bautista Borja.

Por su parte, Loris Capirossi ha rememorado el esfuerzo requerido para ganar el podio en su primera vez en el circuito de Cheste, en 1999. De igual modo, el piloto americano, Freddie Spencer, ha calificado de "gran reto" su participación en aquel año, cuando obtuvo el podio en dos categorías diferentes.

También Alex Crivillé ha hecho memoria sobre su experiencia en Cheste: "Tengo muy buenos recuerdos de 1999 y también malos, porque aquí en Valencia me quedó la espina de no subir al podio, aunque luché hasta el último momento, pero lo importante es que conseguimos ese campeonato del mundo. Fue un año tan esperado, que aún después de 20 años la gente lo recuerda y eso me llena", ha manifestado el piloto, arrancando con sus palabras los aplausos de la afición.

En la misma línea, Pablo Nieto ha destacado que para los pilotos es "fundamental" el "calor" que reciben de la afición. "Os quiero agradecer a todos que siempre estéis ahí. Cheste es el mejor circuito del mundial", ha concluido Nieto.

CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Antes de la llegada de la comitiva se ha proyectado en la misma plaza el cortometraje 'Cheste contigo', del chestano Teo Vallet. "Todos los años aprovechamos la proyección que tiene el Gran Premio de la Comunitat Valenciana para concienciar sobre causas sociales. Este año se ha proyectado este corto sobre violencia de género, hemos instalado un punto violeta en la plaza II República y la torre de la iglesia va a lucir de morado durante todo el fin de semana", ha explicado el alcalde.

El evento terminó con la proyección de un video mapping en la fachada del Ayuntamiento, que ha contado con animaciones de gran impacto visual, acompañadas de efectos sonoros. Como colofón final se ha disparado un castillo de fuegos artificiales y ha tenido lugar la degustación de una paella gigante, ofrecida por Galbis. La noche ha continuado con un festival de música electrónica en la plaza Doctor Cajal y una discomóvil en la carretera Llíria.