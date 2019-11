Pepe Álvarez (UGT): "Qualsevol opció que no passe per un programa de govern d'esquerres és un frau"

20M EP

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha manifestat aquest divendres que en aquests moments, a Espanya, "qualsevol opció que no passe per la configuració d'un programa de Govern d'esquerres és un frau". Des del seu punt de vista, el país té com a "emergència" atendre "la pobresa, la desregulació de treballadors i treballadores i la misèria en la qual viuen desenes de milers de compatriotes", una cosa que "només es pot abordar amb èxit amb un programa, que és el que han votat la majoria de ciutadans i ciutadanes, que gire a l'esquerra i que repartisca la riquesa".