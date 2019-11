Consultar el horóscopo de hoy: viernes 15 de noviembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 15 de noviembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Pon más atención en cuidar alguna parte de tu organismo que necesita atención y aunque eso signifique también un gasto, lo cierto es que debes de hacerlo cuanto antes. Te alegrarás mucho, significa bienestar y calidad de vida y te lo mereces.

Deja que otros tomen las decisiones por ti más a menudo. Deberías aprender a delegar o, al menos, a compartir responsabilidades, porque a veces cargas con todo y eso te genera mucho cansancio mental. Hoy te darás cuenta de ello porque alguien se ofrecerá a ayudarte.

No dejes demasiadas cosas domésticas sin hacer para el fin de semana porque es posible que alguien te llame y te proponga un buen plan de ocio que no vas a poder rechazar. Organízate a tiempo y tenlo todo al día para poder aceptar esa salida.

Cuanto más detalles tengas hoy con los que quieres, más te lo van a agradecer y verás sonreír a alguien a quien aprecias mucho. Además, eso te dará un plus de armonía y la comunicación será perfecta. Pasarás una jornada muy reconfortante.

Tu entorno más cercano, alguien de tu familia de cierta edad, te echará una mano para que puedas disfrutar y divertirte. Agradece ese esfuerzo que hacen por ti y aprovecha bien el tiempo libre, mejor en pareja, sin nadie que os moleste. Apaga el móvil.

No te queda más remedio que cuidar a una persona de edad que hoy va a necesitarte a tu lado. Puede que eso te lleve a dejar otros planes o tener que organizarte de otra manera, pero es necesario que lo hagas ya que es una situación algo compleja.

Afectivamente, esta noche tendrás la oportunidad de mejorar mucho tu relación, porque encontrarás las palabras adecuadas para que la comunicación sea más fluida y todo marche mucho mejor. Explicarás algo que no te apetece, pero sabes que lo debes hacer.

Los compañeros o amigos se sorprenderán con tu reacción ante una situación un poco tensa o complicada y que vas a solucionar con mucha soltura o valentía. Tras el mal trago, volverán las risas. No debes preocuparte mucho por nada.

Organizas una pequeña reunión en casa y lo pasas muy bien haciendo de anfitrión o anfitriona de un grupo de gente pequeño, pero al que tienes mucho aprecio. No te importará dedicarle tiempo y esfuerzo de preparación e incluso cierta cantidad de dinero.

Entablarás una conversación muy interesante, quizá bastante profunda, con alguien que te da una nueva visión del mundo en su faceta más íntima y espiritual. Lo cierto es que meditar sobre todo eso te ayuda a salir de un cierto bache o de la monotonía.

Si no eres feliz con lo que haces, con el trabajo que ahora tienes, no es momento de echar por tierra lo conseguido. Busca otras opciones cuanto antes, porque si te quedas parado no lo vas a conseguir. Nadie te va a ir a buscar a tu casa, sal y lánzate a través de la tecnología.

Si no ves la solución a un problema familiar con padres, hermanos o hijos, debes plantearte acudir a algún experto que te pueda ayudar a solventarlo. Si alguien te hace hoy esta sugerencia, acéptala sin prejuicios inútiles. Es una puerta que se abre.

