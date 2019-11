Trenzano compareixerà en Les Corts per a explicar les ajudes al foment del valencià

20M EP

El director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, compareixerà en Les Corts per a explicar les subvencions de la Generalitat al foment del valencià i al multilingüisme, una proposta que parteix del seu partit, Compromís, i que han recolzat per unanimitat tant els altres grups del Botànic II (PSPV i Unides Podem) com els de l'oposició (PP, Ciutadans i Vox).